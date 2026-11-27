El entrenador rojiblanco reconoció errores en el manejo del balón y aseguró que Guadalajara tiene argumentos para remontar en casa

Gabriel Milito mantiene la confianza en que Chivas podrá remontar la eliminatoria frente a Pachuca, después de perder 2-1 en el Estadio Hidalgo durante el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. El entrenador argentino reconoció que su equipo tuvo dificultades para controlar el encuentro y cometió errores que facilitaron la reacción de los Tuzos, aunque consideró que la serie sigue abierta y que el Guadalajara tiene las condiciones necesarias para conseguir el boleto a semifinales.

“Fue un partido disputado, muy disputado, y quedan 90 minutos ahora en casa, donde intentaremos hacer valer la localía. Por supuesto, con la necesidad de ganar, pero con plena confianza en que lo podemos hacer”, expresó Milito durante la conferencia de prensa. El estratega señaló que el resultado no modifica las aspiraciones del Rebaño, aunque dejó claro que será necesario mejorar el rendimiento colectivo. “Necesitamos dar nuestra mejor versión para avanzar a la siguiente ronda”, añadió.

Milito reconoce los errores de Chivas ante Pachuca

El entrenador rojiblanco consideró que uno de los principales problemas de Chivas fue la falta de precisión para conservar la pelota, especialmente después de tomar la ventaja con el autogol de Eduardo Bauermann. A su juicio, Guadalajara no consiguió establecer el dominio habitual de sus encuentros y terminó por involucrarse en un partido de constantes disputas, situación que favoreció la presión ejercida por el conjunto hidalguense.

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“Nos faltó tener un poco más de calma para una mejor circulación de la pelota y mayor control del partido, sobre todo estando en ventaja. Pachuca tenía que venir hacia adelante, nos presionó bien y nos quitó precisión”, explicó el técnico argentino. Milito también destacó que los Tuzos desarrollaron el planteamiento ofensivo que habían previsto durante la preparación, por lo que consideró que los problemas del Guadalajara estuvieron relacionados principalmente con su funcionamiento cuando tenía la posesión.

Otro de los momentos determinantes fue el inicio del segundo tiempo, cuando Chivas tuvo una oportunidad para ampliar su ventaja antes del empate de Oussama Idrissi. El marroquí marcó el 1-1 con una vaselina y posteriormente consiguió el gol del triunfo al minuto 92 con un disparo desde fuera del área. “Comenzamos bien el segundo tiempo. Cuando mejor estábamos, tuvimos una situación clara del Cotorro para ponernos 2-0, llegó el empate y terminó definiendo Idrissi el partido con otro gol fantástico”, reconoció Milito.

¿Cómo planea Chivas detener al Pachuca en el partido de vuelta?

Milito también destacó la calidad individual de los jugadores de Pachuca, especialmente Salomón Rondón e Idrissi, quienes fueron protagonistas de las principales acciones ofensivas de los Tuzos. El técnico mencionó además a Rodolfo Pizarro, Nico Vallejo y Alan Bautista como futbolistas que ofrecen distintas alternativas al equipo dirigido por Benjamín Mora. No obstante, aseguró que su estrategia defensiva permitió limitar algunas de las fortalezas del conjunto local.

“Queríamos jugar todo el partido dos contra uno contra Salomón Rondón para tener esa ventaja numérica y controlar, sobre todo, su juego aéreo. Eso lo hicimos bien. Creo que el problema más grande fue cuando tuvimos la pelota”, sostuvo el argentino. El entrenador explicó que, aunque Chivas consiguió desarrollar su estilo durante algunos pasajes del encuentro, no logró darle continuidad a su circulación, por lo que buscará corregir ese aspecto antes de recibir a los Tuzos en el Estadio Akron.

Sobre la expulsión de Oussama Idrissi después de marcar el gol de la victoria, Milito aseguró desconocer lo ocurrido y descartó haber tenido algún enfrentamiento con el atacante marroquí. “No tengo ni idea de qué fue lo que sucedió. Conmigo seguro que no fue, porque no tengo ningún tipo de problema con ningún jugador rival”, señaló. El entrenador reconoció que se trata de una ausencia importante para Pachuca, aunque también advirtió que el rival cuenta con futbolistas capaces de ocupar su lugar.

Gabriel Milito analiza cambios en el ataque para buscar la remontada

La necesidad de ganar el partido de vuelta podría provocar modificaciones en el planteamiento ofensivo del Guadalajara. Milito reconoció que analiza la posibilidad de utilizar un centrodelantero de características más tradicionales o mantener el esquema con el que comenzó el encuentro en Pachuca. Sin embargo, aseguró que la prioridad será encontrar un equilibrio entre la búsqueda del gol y la solidez defensiva, pues una anotación en contra complicaría considerablemente las aspiraciones rojiblancas.

“Tenemos distintas alternativas en ataque. Ya veremos si jugamos con un nueve más de características de centrodelantero o si elegimos uno de otras características, como iniciamos hoy. Lo que tengo claro es que tenemos que defendernos bien para estar a un solo gol de poder pasar”, explicó Milito, quien también evitó responsabilizar al árbitro Fernando Hernández por el resultado. “Hubo más de una acción que me pareció falta y no marcó, pero nada fue determinante”, puntualizó. El técnico cerró con un mensaje de confianza hacia sus jugadores y la afición: Guadalajara buscará aprovechar los 90 minutos restantes en casa para remontar la desventaja y avanzar a las semifinales.

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