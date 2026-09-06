¡Imparable desde los 11 pasos! Camilo Vargas alcanza los 20 penales atajados con Atlas

El colombiano va por la marca de 25 atajadas desde los once pasos, récord en manos de los mexicanos Oswaldo Sánchez y Jesús Corona

El colombiano ya es ídolo rojinegro por sus actuaciones | Imago7

Camilo Vargas escribió un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del fútbol mexicano después de detener un penal durante el partido entre Atlas y Atlante en el Apertura 2026. Con esa intervención, el guardameta colombiano llegó a 20 penales atajados en la Liga MX y se afianzó como el portero extranjero con más disparos detenidos desde los once pasos en la historia del campeonato.

El arquero de Atlas ha construido una relación especial con los cobros de penal durante su paso por México. Desde su llegada al balompié nacional, Vargas ha sido protagonista en este tipo de jugadas y su nueva marca le permitió superar a varios porteros que dejaron registro en la Liga MX.

Con sus 20 penales detenidos, el colombiano se colocó por encima de otros guardametas extranjeros que tuvieron participación en México. La lista histórica entre arqueros no nacidos en el país quedó encabezada por Vargas, seguido por Federico Vilar y Nahuel Guzmán, ambos con 14 atajadas, además de Hernán Cristante con 13 y Miguel Calero con 11.

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La intervención ante el disparo de Jhojan Julio permitió que el portero de Atlas ampliara la diferencia respecto a otros nombres que marcaron una época bajo los tres postes. Vargas, quien también fue mundialista con Colombia, continúa sumando registros individuales durante su etapa con el conjunto rojinegro.

Vargas, factor en el partido ante Atlante | Imago7

En su lista de ‘víctimas’ lucen nombres como los de André-pierre Gignac, Leonardo Fernández, Roger Martínez, Juan Dinenno, Sergio Canales, Sebastián Córdova, Juan Brunetta, Armando González y Raphael Veiga, entre otros.

Ahora, el siguiente objetivo del guardameta es alcanzar la marca histórica de la Liga MX. El récord pertenece a Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona, quienes comparten el primer lugar con 25 penales atajados a lo largo de sus respectivas carreras.

Para igualar ese registro, Camilo Vargas necesita detener cinco penales más. A sus 36 años, el arquero colombiano todavía tiene la posibilidad de acercarse a una cifra que durante varios años perteneció a dos referentes del fútbol mexicano.

20 PENALES ATAJADOS, SEÑORAS Y SEÑORES. CAMILO VARGAS, EL MURO COLOMBIANO ❤️🖤#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/jEDCxLA66C — Atlas FC (@AtlasFC) September 6, 2026

Con el nuevo récord entre porteros extranjeros ya en sus manos, Camilo Vargas ahora apunta a una marca general del campeonato mexicano. El colombiano buscará seguir aumentando su cantidad de penales atajados y acercarse al registro que mantienen Sánchez y Corona como los máximos exponentes en esta estadística.

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