Partidos de hoy 6 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este domingo
Intensa actividad la que se espera este domingo, con partidos en México, Estados Unidos, España, Inglaterra, Italia, Francia Argentina, Brasil y Japón, además de interesantes duelos en el Mundial sub 20 femenil
El domingo 6 de septiembre tendrá una jornada con intensa actividad futbolística en distintos escenarios internacionales, con la definición de la Leagues Cup 2026 como uno de los principales atractivos. Además, habrá presencia mexicana en Europa con Raúl Jiménez y Wolverhampton en el Championship y Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie.
La atención en México estará puesta en Estados Unidos, donde se disputarán los últimos partidos de la Leagues Cup 2026. Primero, América y León se enfrentarán por el tercer lugar del torneo a las 16:00 horas, mientras que Toluca y Monterrey disputarán la final a las 19:15 horas. Ambos encuentros tendrán como escenario la pelea por un título, y la búsqueda de un pase a la Concacaf Champions Cup, en el duelo por el tercer sitio.
En Inglaterra, el Wolverhampton de Raúl Jiménez volverá a la actividad dentro del Championship. Los Wolves enfrentarán al Birmingham City en una nueva jornada del torneo, con el delantero mexicano como uno de los futbolistas a seguir después de su regreso a la competencia inglesa.
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La agenda europea también tendrá actividad en España con la presencia del Barcelona en LaLiga. El conjunto azulgrana visitará al Valencia en busca de mantenerse en la parte alta de la clasificación. Los blaugranas necesitan del triunfo sí o sí, para quedarse con el liderato en solitario del campeonato.
En Países Bajos, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez enfrentará al Heerenveen dentro de la Eredivisie. El futbolista mexicano poco a poco se ha hecho de un lugar en la alineación titular y espera mantener el ritmo y ser elemento determinante en el cuadro de los ‘Granjeros’.
La jornada también tendrá actividad en la Premier League, con dos encuentros destacados. Everton recibirá al Manchester United, mientras Arsenal enfrentará al Chelsea en un duelo entre equipos que buscan sumar puntos en el inicio de la temporada inglesa.
Finalmente, además del fútbol de clubes, el Mundial Femenino Sub-20 tendrá partidos correspondientes a la fase de grupos. Francia enfrentará a Corea del Sur, Japón se medirá con Nueva Zelanda, Ecuador jugará ante Ghana y Estados Unidos chocará con Italia, en una jornada donde las selecciones juveniles continuarán su camino en busca de avanzar a la siguiente ronda.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 6 de septiembre
Serie A Brasil
- Coritiba vs Mirassol | 08:00 horas | Fanatiz (Míralo en vivo)
- Cruzeiro vs Atlético Paranaense | 13:00 horas | Fanatiz (Míralo en vivo)
- Internacional vs Santos | 13:00 horas | Fanatiz (Míralo en vivo)
- Remo vs Flamengo | 13:00 horas | Globo Internacional, Fanatiz (Míralo en vivo)
- Botafogo vs Palmeiras | 15:30 horas | Fanatiz (Míralo en vivo)
- Corinthians vs Chapecoense | 16:30 horas | Fanatiz (Míralo en vivo)
Primera División Argentina
- Rosario Central vs Newell’s Old Boys | 11:45 horas | Disney+ Premium, Fanatiz (Míralo en vivo)
- Lanús vs Defensa y Justicia | 14:00 horas | Fanatiz (Míralo en vivo)
- Central Córdoba vs Independiente | 14:00 horas | Fanatiz (Míralo en vivo), TyC Sports Internacional
- River Plate vs Independiente Rivadavia | 16:15 horas | Disney+ Premium, Fanatiz (Míralo en vivo)
- Racing Avellaneda vs Atlético Tucumán | 18:30 horas | Fanatiz (Míralo en vivo), TyC Sports Internacional
FIFA Mundial Femenino Sub-20
- Francia vs Corea del Sur | 07:00 horas | TUDN, ViX Premium
- Japón vs Nueva Zelanda | 07:00 horas | ViX Premium
- Ecuador vs Ghana | 10:00 horas | ViX Premium
- Estados Unidos vs Italia | 10:00 horas | ViX Premium
J1 League
- Kashima Antlers vs Urawa Red Diamonds | 03:00 horas | J.LEAGUE International YouTube
- Kashiwa Reysol vs Yokohama F. Marinos | 04:00 horas | J.LEAGUE International YouTube
Jupiler Pro League
- Anderlecht vs Genk | 10:30 horas | DAZN (Míralo en vivo)
LaLiga Hypermotion
- Eibar vs Granada CF | 06:00 horas | SKY Sports
- Real Oviedo vs Burgos CF | 08:15 horas | SKY Sports
- CD Castellón vs Albacete | 10:30 horas | SKY Sports
- UD Almería vs Cádiz CF | 13:00 horas | SKY Sports
Leagues Cup
- Club León vs América | 16:00 horas | Apple TV, Imagen Televisión
- Toluca vs Monterrey | 19:15 horas | Apple TV, Imagen Televisión, TUDN
Bundesliga
- Hamburger SV vs Mainz 05 | 07:30 horas | FOX One
- Eintracht Frankfurt vs Augsburg | 09:30 horas | FOX One
Championship
- Birmingham City vs Wolverhampton | 05:00 horas | Disney+ Premium, ESPN
Eredivisie
- Groningen vs Twente | 04:15 horas | Disney+ Premium
- Heerenveen vs AZ Alkmaar | 06:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2
Francia Ligue 1
- Troyes vs Strasbourg Alsace | 07:00 horas | FOX One
- Angers vs Rennes | 09:15 horas | FOX One, FOX+
- Olympique de Marsella vs Paris FC | 12:45 horas | FOX One, FOX
Liga MX
Liga de Expansión MX
- CD Tapatío vs U de Guadalajara | 17:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 3
Liga MX Femenil
- Querétaro Femenil vs Cruz Azul Femenil | 16:00 horas | Tubi, FOX One
- Tigres UANL Femenil vs Santos Laguna Femenil | 18:06 horas | Tubi, FOX One
LaLiga EA Sports
- Valencia CF vs Barcelona | 08:15 horas | SKY Sports
- Málaga vs Levante | 10:30 horas | SKY Sports
- Alavés vs Osasuna | 10:30 horas | SKY Sports
- Espanyol vs Sevilla FC | 13:00 horas | SKY Sports
Premier League
- Everton vs Manchester United | 07:00 horas | FOX One, FOX
- Arsenal vs Chelsea | 09:30 horas | FOX One, FOX
Serie A Italia
- Parma vs Monza | 07:00 horas | Disney+ Premium, ESPN
- Frosinone vs Venezia FC | 07:00 horas | Disney+ Premium
- Bologna vs Sassuolo | 10:00 horas | Disney+ Premium, ESPN
- Juventus vs AC Milan | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN