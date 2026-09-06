Chivas y sus nuevos hombres gol tras la salida de Armando ‘Hormiga’ González

Roberto Alvarado y Ricardo Marín han asumido el protagonismo ofensivo del Rebaño tras la salida del campeón de goleo rumbo al Olympiacos

Las Chivas parecen haber retomado el camino que Gabriel Milito comenzó a construir en sus últimas temporadas dentro de la Liga MX. Después de vencer 3-0 al Atlético de San Luis en la jornada 7 del Apertura 2026, el Rebaño Sagrado parece haber encontrado respuestas ofensivas tras la ausencia de Armando ‘Hormiga’ González, quien dejó el club para continuar su carrera en el Olympiacos de Grecia.

El delantero mexicano fue campeón de goleo en el Apertura 2025 con 12 anotaciones, una cifra que igualó durante la siguiente campaña, aunque sin repetir el mismo reconocimiento individual. Su rendimiento con Guadalajara llamó la atención del conjunto griego, que terminó por hacerse de sus servicios después de la Copa del Mundo 2026.

Las Chivas parecen no extrañar los goles de Hormiga González | Imago7

Ante su salida al fútbol europeo, el Guadalajara dejó de contar con los goles de su delantero titular, una ausencia que se hizo evidente en la primera jornada, cuando las Chivas cayeron 2-0 ante Toluca. Por ello, Gabriel Milito tuvo que encontrar nuevas alternativas ofensivas para afrontar el Apertura 2026.

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El estratega argentino parece haber encontrado la fórmula. Después de siete jornadas disputadas, Chivas registra 12 goles y es la tercera mejor ofensiva del torneo, empatada con América y solamente por debajo de Monterrey, que suma 13 anotaciones. La única fecha en la que el conjunto rojiblanco no logró marcar fue la primera.

Los delanteros que llenan los zapatos de Armando ‘Hormiga’ González

De las 12 anotaciones que acumula Chivas en el Apertura 2026, Roberto Alvarado y Ricardo Marín han tomado la responsabilidad ofensiva al sumar cuatro goles cada uno, colocándose entre los primeros puestos de la tabla de goleo del campeonato.

El ‘Piojo’ Alvarado apareció en el marcador durante las jornadas 2, 3, 5 y 6, por lo que se mantiene como uno de los futbolistas más importantes dentro del esquema de Gabriel Milito. A diferencia de otros torneos, el atacante ya no ha destacado tanto como asistidor, aunque continúa siendo una amenaza constante por el costado derecho.

Por su parte, Ricardo Marín ha demostrado su capacidad como delantero de área y se ha convertido en una referencia ofensiva del Rebaño. El atacante mexicano marcó en las jornadas 4, 5 y 7, además de conseguir un doblete en la goleada por 5-2 sobre Tijuana. A diferencia de Alvarado, el ‘4K’ también suma dos asistencias durante el presente torneo.

El resto de los goles de Chivas se reparten entre Santiago Sandoval, Diego Campillo y Richard Ledezma. Además, la primera anotación en la victoria frente al Atlético de San Luis fue registrada como autogol del guardameta Andrés Sánchez.

Goleadores de Chivas en el Apertura 2026

Roberto Alvarado: 4 goles

Ricardo Marín: 4 goles

Santiago Sandoval: 1 gol

Diego Campillo: 1 gol

Richard Ledezma: 1 gol

Guadalajara se mantiene momentáneamente como sublíder del Apertura 2026 de la Liga MX, aunque todavía hay partidos pendientes debido al calendario de la Leagues Cup. Gabriel Milito parece haber encontrado nuevamente el equilibrio del equipo, y gran parte de ese crecimiento pasa por la respuesta ofensiva de Roberto Alvarado y Ricardo Marín, quienes han reducido el impacto de la salida de Armando ‘Hormiga’ González.

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