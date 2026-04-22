Jardine defiende a Henry Martín y asegura que en América no se permite discriminación

El entrenador valoró el triunfo en una cancha complicada, destacó el esfuerzo del equipo pese al desgaste físico y reconoció la actuación de Rodolfo Cota

América consiguió la victoria ante León en la jornada 16 del Clausura 2026, pero tras el encuentro, André Jardine centró su mensaje en un tema fuera del resultado: la investigación por presunta discriminación sobre Helinho y críticas hacia Henry Martín. El técnico fue claro al señalar la postura del club ante cualquier señalamiento de este tipo.

“El América y nosotros de adentro somos muy atentos a combatir cualquier tipo de discriminación… te aseguro con toda la certeza de que no va nunca a partir de ningún jugador, tampoco de ningún integrante del club”, expresó Jardine, quien insistió en que dentro del equipo no se permite ningún comportamiento de ese tipo. Además, explicó que la situación en el partido se generó por otros factores: “Lo de Helinho, lo lamento porque sufre por las redes sociales, lo quiero mucho; sus reacciones fueron erradas a partir de la expulsión, fue el principal responsable de la situación, buscaba armar otra expulsión”.

El entrenador también dirigió un mensaje a los medios de comunicación, a quienes pidió responsabilidad al momento de informar. “Les pido por favor que sean responsables con sus opiniones para no empeorar una situación que es lamentable”, declaró. En ese mismo sentido, defendió la figura del capitán azulcrema: “Que no se hable por favor desde la prensa, que no se pongan palabras en la boca de ningún jugador, hay que tener responsabilidad de no provocar cosas como estas. Debe haber pruebas para hablar cosas de este tipo”.

Hablando concretamente de la presencia de Martín en el campo de juego, Jardine mencionó que, aunque ya pudieran contar con él, siguen siendo muy precavidos en su regreso. “Henry estaba muy cerca, probablemente sí. Con la suspensión se quedó para Atlas, pero con Henry vamos día a día. Ojalá ya se sienta realmente bien, está muy cerca de regresar por menos a la banca, lo veo entrenar sin ningún tipo de situación. Ya nos frustramos otras veces, somos precavidos en cualquier proyección”.

Ya en el análisis del partido, Jardine valoró el triunfo conseguido en una cancha que considera complicada. “Primero valorar mucho la victoria… una plaza que siempre es muy complicada, sobre todo por el momento que vive León”, comentó. También destacó el contexto competitivo del encuentro: “Un partido con cara de Play-In… sabíamos cuánto nos acercaría de la clasificación”.

El técnico resaltó el esfuerzo del equipo, tomando en cuenta el desgaste acumulado y las condiciones físicas de varios jugadores. “Brian Rodríguez jugó con fiebre… prácticamente no tenía condiciones buenas para empezar el partido”, explicó. También mencionó la situación de otros elementos: “Venimos de un partido muy desgastante… cuando sumas todo esto tienes que valorar mucho los tres puntos”.

En el mismo tenor, Jardine destacó la actuación de Rodolfo Cota, quien fue clave durante el encuentro. “Hoy para mí fue el mejor jugador de la cancha… un portero que te da estabilidad”, señaló. Además, reconoció su actitud dentro del grupo: “Su postura y comportamiento fue ejemplar… sabía que tenía que apoyar y mantenerse listo”.

Finalmente, el entrenador habló del panorama rumbo a la Liguilla. “¿Dudabas que íbamos a llegar? Yo me sorprendo que aun duden de este grupo y de nuestra capacidad. Así es el fútbol, ahí vamos, que bueno. Nuestra gente está con nosotros, los jugadores muy enfocados. Será una Liguilla cerrada y pareja, los ocho equipos tienen sus chances y América no será distinto”.

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