América sufre ante León pero se lleva una victoria que lo pone con un pie en la Liguilla

Sánchez colaboró con sorprendente golazo en el primer tiempo | Imago7

Las Águilas del América poco a poco renuevan sus esperanzas de dar gran pelea dentro de los cuartos de final del Clausura 2026. El conjunto azulcrema suma su segunda victoria al hilo, ahora con un 2-3 final en su visita a los Esmeraldas de León, en acciones de la jornada 16 del Clausura 2026.

El inicio del partido favoreció al conjunto azulcrema, que se adelantó en el marcador desde los primeros minutos. Brian Rodríguez modificó el electrónico tras una jugada individual por la banda izquierda, en la que ingresó al área y definió con un disparo cruzado. Poco después, Erick Sánchez amplió la ventaja con un remate dentro del área tras una acción colectiva que inició desde la salida.

León reaccionó antes del descanso y logró acercarse en el marcador. Diber Cambindo descontó tras una serie de rebotes dentro del área, mientras que Fernando Beltrán empató el encuentro con un disparo desde fuera del área en tiempo agregado de la primera mitad, dejando el 2-2 al descanso.

En la segunda parte, ambos equipos buscaron el gol que les permitiera tomar la ventaja. América generó oportunidades con disparos desde fuera del área, mientras León respondió con intentos por las bandas. Zendejas tuvo una de las jugadas más claras al ingresar al área y rematar, pero el balón se estrelló en el poste.

El encuentro mantuvo su ritmo con llegadas en ambas porterías. Cambindo volvió a intentar para León con una jugada individual que terminó desviada, mientras América respondió con aproximaciones que no lograron concretarse. Los cambios comenzaron a influir en el desarrollo del partido en el tramo final.

La jugada que definió el encuentro llegó al minuto 75, cuando el árbitro señaló penal tras una mano dentro del área. La acción fue revisada en el VAR y confirmada como infracción, lo que dio la oportunidad al América de recuperar la ventaja en el marcador.

Un minuto después, Alejandro Zendejas ejecutó la acción ofensiva que selló el resultado. El mediocampista tomó el balón dentro del área y definió con un disparo que se colocó junto al poste, dejando sin posibilidad de reacción al guardameta de León.

Con este resultado, América sumó tres puntos en condición de visitante y se mantiene en la pelea dentro del torneo. León, por su parte, dejó escapar el empate en un cierre donde el marcador volvió a moverse tras una decisión arbitral que marcó el rumbo del partido.