Playoffs NBA 2026: ¿Cómo van las series hoy? Resultados de la primera ronda del 21 de abril

La primera ronda de los playoffs de la NBA 2026 deja series intensas, ajustes clave y resultados que marcan el rumbo

Así se mueve la primera ronda de playoffs. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La intensidad de los playoffs de la NBA 2026 comienza a marcar el rumbo de las series, con ajustes, respuestas y actuaciones individuales que ya empiezan a inclinar la balanza. La primera ronda ha dejado partidos de alto voltaje, donde los equipos han reaccionado tras caídas iniciales y han demostrado que cada juego puede cambiar completamente el panorama de la eliminatoria. En este contexto, varias series ya muestran señales de paridad y dominio, con resultados que reflejan la exigencia del formato al mejor de siete partidos. Mientras algunos equipos logran imponer condiciones con autoridad, otros han tenido que corregir sobre la marcha para mantenerse con vida, dejando claro que la lucha por avanzar a la siguiente ronda apenas comienza y promete una batalla constante en cada conferencia.

Philadelphia 76ers respondió con carácter en el Juego 2 de la serie al imponerse 111-97 sobre los Boston Celtics, igualando la eliminatoria 1-1 tras una actuación sólida de principio a fin. A pesar de un inicio intenso en el TD Garden, marcado por un espectacular clavado de Jaylen Brown que encendió a la afición, el impulso local se diluyó rápidamente, incluso tras recibir una falta técnica que terminó beneficiando a los visitantes.

La reacción de los 76ers se construyó desde el liderazgo de V. J. Edgecombe, quien firmó una actuación dominante con 30 puntos y 10 rebotes, pese a jugar con molestias tras una caída en los primeros minutos. A su lado, Tyrese Maxey fue clave con 29 puntos y nueve asistencias, guiando una ofensiva que corrigió los errores del primer partido y mostró gran efectividad desde la larga distancia con 19 triples. Del lado de Boston, Jaylen Brown respondió con 36 puntos, mientras que Jayson Tatum rozó el triple-doble con 19 unidades, 14 rebotes y nueve asistencias.

El momento decisivo llegó en el último cuarto, cuando los Celtics amenazaban con regresar al partido, pero una racha de 11-0 de Philadelphia terminó por inclinar la balanza. Sin Joel Embiid, aún en recuperación, los 76ers apostaron por el juego colectivo para sellar un triunfo que cambia el rumbo de la serie, la cual ahora se trasladará a Philadelphia para el Juego 3, en un duelo que ya promete máxima intensidad.

¿Quiénes clasifican a la siguiente ronda? Reglas y criterios

En los Playoffs de la NBA 2026, cada serie se disputa al mejor de siete partidos, lo que significa que el primer equipo en conseguir cuatro victorias avanza a la siguiente ronda. Este formato aplica desde la primera ronda hasta las Finales de Conferencia, y también en las Finales de la NBA.

Para llegar a las Finales, un equipo debe superar tres series consecutivas dentro de su conferencia: primera ronda, semifinales y finales de conferencia. Es decir, en el camino completo necesita ganar un mínimo de 12 partidos si no pierde ningún juego en sus eliminatorias.

El sistema de localía sigue el formato 2-2-1-1-1: el equipo con mejor récord en la temporada regular juega los dos primeros partidos en casa, luego visita dos encuentros, y en caso de ser necesario, alterna localía en los últimos tres juegos. Este esquema busca equilibrar la ventaja competitiva durante toda la serie.

¿Cuándo son los próximos partidos de Playoffs NBA? Fecha y horarios

El calendario de los juegos de la primer ronda de los playoffs de la NBA es el siguiente:

Conferencia Este

(1) Detroit Pistons vs. (8) Orlando Magic

Juego 1: Orlando Magic 112-101 Detroit Pistons | CRÓNICA | Serie 1-0 Orl

| Serie 1-0 Orl Juego 2: Orlando Magic en Detroit Pistons | 22 de abril 17:00 horas

Juego 3: Detroit Pistons en Orlando Magic | 25 de abril 11:00 horas

Juego 4: Detroit Pistons en Orlando Magic | 27 de abril

Juego 5: Orlando Magic en Detroit Pistons | 29 de abril*

Juego 6: Detroit Pistons en Orlando Magic | 1 de mayo*

Juego 7: Orlando Magic en Detroit Pistons | 3 de mayo*

(2) Boston Celtics vs. (7) Philadelphia 76ers

Juego 1: Philadelphia 76ers 91-123 Boston Celtics | CRÓNICA | Serie 1-0 Bos

| Serie 1-0 Bos Juego 2: Philadelphia 76ers 111-97 Boston Celtics | Serie 1-1

Juego 3: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 24 de abril 17:00 horas

Juego 4: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 26 de abril 17:00 horas

Juego 5: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 28 de abril*

Juego 6: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 30 de abril*

Juego 7: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 2 de mayo*

(3) New York Knicks vs. (6) Atlanta Hawks

Juego 1: Atlanta Hawks 102-113 New York Knicks | CRÓNICA | Serie 1-0 NYK

Serie 1-0 NYK Juego 2: Atlanta Hawks 107-106 New York Knicks | CRÓNICA | Serie 1-1

Serie 1-1 Juego 3: New York Knicks en Atlanta Hawks | 23 de abril 17:00 horas

Juego 4: New York Knicks en Atlanta Hawks | 25 de abril 16:00 horas

Juego 5: Atlanta Hawks en New York Knicks | 28 de abril*

Juego 6: New York Knicks en Atlanta Hawks | 30 de abril*

Juego 7: Atlanta Hawks en New York Knicks | 2 de mayo*

(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Toronto Raptors

Juego 1: Toronto Raptors 113-126 Cleveland Cavaliers | Serie 1-0 Cavs

Juego 2: Toronto Raptors 105-115 Cleveland Cavaliers | CRÓNICA | Serie 2-0 Cavs

Serie 2-0 Cavs Juego 3: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 23 de abril 18:00 horas

Juego 4: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 26 de abril 11:00 horas

Juego 5: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 29 de abril*

Juego 6: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 1 de mayo*

Juego 7: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 3 de mayo*

Conferencia Oeste

(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) Phoenix Suns

Juego 1: Phoenix Suns 84-119 Oklahoma City Thunder | CRÓNICA | Serie 1-0 Thu

| Serie 1-0 Thu Juego 2: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 22 de abril 19:30 horas

Juego 3: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 25 de abril 13:30 horas

Juego 4: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 27 de abril

Juego 5: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 29 de abril*

Juego 6: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 1 de mayo*

Juego 7: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 3 de mayo*

(2) San Antonio Spurs vs. (7) Portland Trail Blazers

Juego 1: Portland Trail Blazers 98-111 San Antonio Spurs | CRÓNICA | Serie 1-0 SAS

| Serie 1-0 SAS Juego 2: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 21 de abril 18:00 horas

Juego 3: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 24 de abril 20:30 horas

Juego 4: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 26 de abril 13:30 horas

Juego 5: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 28 de abril*

Juego 6: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 30 de abril*

Juego 7: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 2 de mayo*

(3) Denver Nuggets vs. (6) Minnesota Timberwolves

Juego 1: Minnesota Timberwolves 105-116 Denver Nuggets | CRÓNICA | Serie 1-0 Den

Serie 1-0 Den Juego 2: Minnesota Timberwolves 119-114 Denver Nuggets | CRÓNICA | Serie 1-1

Serie 1-1 Juego 3: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 23 de abril 19:30 horas

Juego 4: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 25 de abril 18:30 horas

Juego 5: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 27 de abril*

Juego 6: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 30 de abril*

Juego 7: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 2 de mayo*

(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston Rockets

Juego 1: Houston Rockets 98-107 Los Angeles Lakers | CRÓNICA | Serie 1-0 LAL

| Serie 1-0 LAL Juego 2: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 21 de abril 20:30 horas

Juego 3: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 24 de abril 18:00 horas

Juego 4: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 26 de abril 19:30 horas

Juego 5: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 29 de abril*

Juego 6: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 1 de mayo*

Juego 7: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 3 de mayo*

¿Quién transmite en vivo los Playoffs 2026 de la NBA y dónde ver por TV y online?

La postemporada de la NBA 2026 se transmite a través de una combinación de cadenas y plataformas digitales, con ESPN y Amazon Prime Video como los principales distribuidores de los encuentros. La programación se divide entre estos servicios, por lo que los juegos pueden verse en distintas señales dependiendo del día y el calendario.

En cuanto a las opciones para seguir los Playoffs, los aficionados cuentan con alternativas tanto en televisión como en streaming. Entre las más utilizadas en Latinoamérica destacan NBA League Pass, ESPN y Disney+, que ofrecen cobertura completa de la fase final.

TE PUEDE INTERESAR