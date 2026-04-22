León vs América en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 16

¡Bienvenidos a la fiesta del fútbol!

Buenas tardes damas y caballeros. Las acciones de la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX continúan en la cancha del Estadio León, con el enfrentamiento entre los Esmeraldas de León y las Águilas del América.

Duelo con tintes de Liguilla el que tendremos desde la tierra donde ‘La vida no vale nada’. Ambas escuadras buscan lugar dentro de los cuartos de final, por lo que deberán de buscar la victoria sí o sí, si es que no quieren depender de terceros para hacerse de un sitio.

No te pierdas las acciones del duelo entre el León y el América dentro de la jornada 16 del Clausura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.