León vs América en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 16
Disfruta de las acciones del duelo entre esmeraldas y águilas solo por nuestro tradicional MINUTO A MINUTO
Jornada 16 del Clausura 2026
Estos son los duelos a disputarse en la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. Especial atención habrá en el cotejo entre León y América, escuadras involucradas directamente en la pelea por un lugar a los cuartos de final. El mismo guion se vivirá en el duelo entre Atlas y Tigres, ubicados en los últimos sitios directos.
Gallos vs Cruz Azul
Pumas vs FC Juárez
Monterrey vs Puebla
León vs América
Atlas vs Tigres
San Luis vs Santos
Mazatlán vs Toluca
Necaxa vs Chivas
Xolos vs Pachuca
¿Dónde ver en vivo el León vs América? Canales de TV y transmisión streaming
La transmisión del León vs América la podrás seguir a través de la señal de FOX One.
Antecedentes del León vs América y últimos resultados en la Liga MX
El historial reciente favorece al América, que no ha perdido ante León en los últimos seis enfrentamientos de Liga MX. En esa muestra, las Águilas suman tres victorias y tres empates, con una tendencia clara: han sabido cerrar mejor los partidos y además le han tomado la medida a la Fiera tanto en la Ciudad de México como en Guanajuato. De hecho, el último triunfo esmeralda registrado en este historial fue el 31 de julio de 2022, cuando León se impuso 3-2.
Jornada 16 | América 2-0 León | Apertura 2025
Jornada 9 | América 1-1 León | Clausura 2025
Jornada 11 | León 1-1 América | Apertura 2024
Jornada 6 | León 0-1 América | Clausura 2024
Cuartos de final Vuelta | América 2-0 León | Apertura 2023
Cuartos de final Ida | León 2-2 América | Apertura 2023
Liga MX: alineaciones del León vs América para la jornada 16, al momento
Estos son los elementos que utilizarían Javier Gandolfi y André Jardine para su compromiso de este martes 21 de abril.
León: Óscar García; Iván Moreno, Valentín Gauthier, Jaine Barreiro, Salvador Reyes; José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Juan Domínguez, Ismael Díaz, Diber Cambindo.
América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Vinicius; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas.
Clausura 2026: horario del partido León vs América, hoy 21 de abril de 2026
El duelo a celebrarse en la cancha del Estadio León arrancará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Los momios ponen al León con un +220 en las apuestas, mientras que el América se maneja con una cifra de +120 en las preferencias. El empate aparece con +240.
¡Bienvenidos a la fiesta del fútbol!
Buenas tardes damas y caballeros. Las acciones de la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX continúan en la cancha del Estadio León, con el enfrentamiento entre los Esmeraldas de León y las Águilas del América.
Duelo con tintes de Liguilla el que tendremos desde la tierra donde ‘La vida no vale nada’. Ambas escuadras buscan lugar dentro de los cuartos de final, por lo que deberán de buscar la victoria sí o sí, si es que no quieren depender de terceros para hacerse de un sitio.
No te pierdas las acciones del duelo entre el León y el América dentro de la jornada 16 del Clausura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.