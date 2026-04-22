¡Va por revancha! Ulloa sueña con volver a Juegos Olímpicos

El ciclista mexicano inicia con fuerza el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 tras brillar en el Panamericano de MTB

Gerardo Ulloa en acción durante una competencia | @COM_Mexico

Después de ganar dos medallas de oro en el Campeonato Panamericano de mountain bike el fin de semana en Paraguay, en las pruebas de short track y cross country, el ciclista mexicano Gerardo Ulloa sueña con regresar a unos Juegos Olímpicos. Ya compitió en Tokyo 2020, pero no pudo estar presente en Paris 2024 (suspendido por la WADA). Ahora, Ulloa asegura que el proceso rumbo a Los Angeles 2028 ha comenzado de forma positiva.

“Se escucha corto de aquí a Los Ángeles, pero creo que es un proceso largo en el cual tenemos que seguir trabajando. Hay muchas cosas por mejorar y muchas más que aprender. Creo que nunca se termina de aprender ni de mejorar. Entonces, vamos a tener que seguir preparándonos, pero estoy contento. Creo que iniciamos con el pie derecho este ciclo olímpico. Ahora vienen Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, el Campeonato Nacional de montaña y Copas del Mundo. Hay muchas carreras en las cuales vamos a seguir midiendo el nivel que tenemos”, expresó a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Me hace mucha ilusión volver a unos Juegos Olímpicos. Y sí, tal cual como lo mencionas, es una revancha: poder demostrarme a mí mismo que puedo estar ahí y competir al tú por tú con los mejores exponentes del ciclismo mundial”, agregó

Gerardo Ulloa ha sido campeón nacional, campeón centroamericano y campeón panamericano de MTB, pero reconoce que aún le faltan logros por alcanzar en su carrera deportiva.

“Creo que todavía hay muchos resultados por conseguir. Siempre he soñado con una medalla mundial, una medalla en Juegos Olímpicos, ganar una Copa del Mundo y volver a ganar un short track. Creo que todavía hay muchas metas por cumplir, muchos objetivos que tengo en mente; esos son los que me motivan”.

La próxima meta de Gerardo Ulloa será en unas semanas, con una Copa del Mundo en Corea, seguida de competencias en Europa, antes de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

TE PUEDE INTERESAR