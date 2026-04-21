La FMF abre investigación tras actos de racismo contra Helinho luego del Toluca vs América

La Comisión de Género y Diversidad activó el protocolo tras la denuncia del jugador del Toluca por insultos en el estadio y redes sociales

La FMF abre investigación tras el racismo a Helinho | Imago 7

La Federación Mexicana de Fútbol abrió un proceso de investigación tras la denuncia pública de Helio Nunes ‘Helinho’, delantero del Toluca, quien reportó haber sido víctima de actos de discriminación, luego del partido ante el América en el estadio Azteca el pasado sábado 18 de abril.

A través de un comunicado oficial, la FMF informó que su Comisión de Género y Diversidad solicitó al Toluca iniciar una investigación interna para determinar lo ocurrido. “Ante la denuncia pública del futbolista del Club Toluca, Helio Nunes ‘Helinho’, relacionada con actos de discriminación, el día de hoy la Comisión de Género y Diversidad solicitó al Club abrir una investigación con base en su Protocolo para definir las responsabilidades correspondientes”, dicta en comunicado.

El organismo detalló que este procedimiento se apega al Protocolo Modelo para Prevenir y Sancionar el Acoso, el Hostigamiento Sexual y otras formas de discriminación, el cual fue adoptado por los clubes desde 2023. La Federación también reiteró su postura institucional al señalar su rechazo a cualquier conducta de este tipo dentro del fútbol mexicano .

El caso se originó tras el encuentro entre Toluca y América, en el que Helinho fue expulsado en los minutos finales después de una falta sobre Alejandro Zendejas y un manotazo posterior. Además del pleito en el campo, se vio involucrado en una trifulca en el interior del Estadio con gente del América, entre ellos Henry Martín. Ante este comportamiento, el delantero brasileño recibió una sanción de tres partidos de suspensión, además de una multa económica por lo sucedido en el terreno de juego.

Después del partido, el futbolista reportó que, durante su salida hacia los vestidores, se escucharon insultos racistas provenientes de la tribuna. El estadio fue sancionado con una multa económica por la conducta de la afición, según lo determinado en su momento por las autoridades correspondientes.

Días más tarde, Helinho publicó un mensaje en redes sociales en el que denunció los hechos. “El racismo no es una opinión, es violencia. No son frases hechas, son comentarios reales publicados esta semana en mis redes sociales”, expresó el jugador, quien también hizo un llamado a no normalizar este tipo de conductas.

En el mismo mensaje, el atacante señaló que estas acciones trascienden lo deportivo y afectan de forma directa a quienes las reciben. “Cada palabra tiene peso, refuerza estigmas y alimenta un problema que se transmite de generación en generación”, agregó, al tiempo que pidió tomar postura ante estos casos.

Con la apertura de la investigación, el caso queda ahora en manos de las instancias correspondientes, que deberán determinar si existen responsabilidades y posibles sanciones adicionales en función de lo que arrojen las indagatorias.

Toluca fija su postura ante las denuncias de Helinho

Por su parte, el Deportivo Toluca también se pronunció sobre lo ocurrido y respaldó a su jugador mediante un comunicado oficial. El club expresó su postura ante los hechos al señalar: “condenamos de manera enérgica y categórica los actos e insultos racistas dirigidos contra nuestro jugador Helio Nunes ‘Helinho’ tras su expulsión en el partido contra el Club América”.

La institución detalló que el futbolista no solo fue objeto de agresiones durante el encuentro, sino también después del mismo, al indicar que “Helinho y su familia han sido víctimas de acoso, insultos y ataques racistas, no solo aquel día en el estadio, sino durante los días posteriores a través de medios sociales”.

📄 Comunicado oficial ante los insultos racistas hacia nuestro jugador Helio Nunes pic.twitter.com/1pT5CdRDpr — Toluca FC (@TolucaFC) April 21, 2026

Toluca también manifestó su respaldo al jugador y su intención de colaborar con las autoridades del fútbol mexicano en el proceso abierto. “Nos alinearemos con la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Fútbol, la cual solicitó al Club abrir una investigación con base en su protocolo”, informó el club, al tiempo que reiteró su rechazo a cualquier forma de discriminación.

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