Nicolás Sánchez explica la ausencia de Canales en la victoria ante Puebla

El estratega de Monterrey no quiso profundizar sobre la posible renovación del jugador español de cara al cierre del torneo

Nicolás Sánchez revela la razón por la que Canales no jugó | Imago 7

El técnico de Monterrey, Nicolás Sánchez, habló tras la victoria 2-1 ante el Puebla y centró parte de su análisis en la situación de Sergio Canales, quien no tuvo participación en el encuentro.

En conferencia de prensa, el estratega explicó que el mediocampista no estaba en condiciones de jugar, aunque destacó su decisión de acompañar al equipo desde el banquillo. “Sí, Sergio hoy no estaba para participar. Veremos cómo se siente para el fin de semana. Y hablando con él me pidió acompañar al equipo, así que me parece muy valorable y por eso nos acompañó en la banca. Sabíamos que nos iban a preguntar por qué no iba a calentar y ya estaba presupuestado así antes de iniciar el partido”, señaló.

Sánchez también detalló que la situación física del jugador aún no está definida, ya que no se han realizado estudios médicos. “A ver, él no se sentía cómodo y no estaba para participar. Entiendo que todavía no se le han hecho estudios. Veremos ahora qué pasa en estos días de acá al fin de semana. A ver si podemos contar con él”, explicó.

El entrenador evitó profundizar sobre el futuro del futbolista, cuyo contrato ha sido tema de conversación en los últimos días. Al respecto, dejó claro que cualquier decisión se tomará una vez concluido el torneo. “No, es un tema muy importante, una decisión muy grande. Nosotros, a pesar de no pelear por los objetivos, nos quedan cinco días y un partido que para nosotros es importante como era el de hoy. Después, lo que suceda con Sergio y con otras cuestiones y con otros jugadores, no solamente me compete a mí la decisión, es un tema para evaluar bien, analizar. Entonces, antes de anticiparnos, primero tenemos que finalizar el torneo”, afirmó.

Más allá del caso individual, Sánchez valoró el triunfo del equipo en casa y el respaldo de la afición en un contexto en el que el club no pelea por los primeros puestos. “Hoy era un partido difícil para todos y primero empezando por nuestra gente, por la afición, el acompañamiento que tuvimos hoy, entendiendo que no solemos vivir estos momentos en este club, es de resaltar y de agradecer eternamente”, comentó.

En ese mismo sentido, subrayó la respuesta del plantel en el terreno de juego. “También lo que hicieron hoy los jugadores de dignificar la profesión, de entender en el club en el que estamos. Es muy difícil jugar esta clase de partidos. Este club no está acostumbrado, entonces el triunfo es importantísimo”, dijo.

El técnico añadió que el equipo buscará cerrar el torneo con otro resultado favorable. “Tenemos unos días para descansar y para preparar el fin de semana, que vamos a ir a buscar cerrar el torneo lo más dignamente posible, ganar estos otros tres puntos y empezar a construir lo que sigue”, mencionó.

Finalmente, Sánchez reconoció que en este tipo de contextos pueden surgir dudas en el plantel sobre su continuidad, aunque consideró que es parte del entorno del futbol. “Entiendo que a los jugadores les pasan muchísimas cosas por la cabeza. Con el solo hecho de haber competido hoy, entendiendo que siempre se puede jugar mejor, haber podido ganar en casa es muy valorable. Después, lo que le pase por la cabeza a cada uno es entendible, porque cuando termina un campeonato puede haber cambios”, concluyó

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