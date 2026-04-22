Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 16, goles y posiciones del fútbol mexicano

Pumas y América suman tres puntos muy importantes, mientras que Cruz Azul alarga su mala racha sin ganar

Resultados de la jornada 16 del Clausura 2026. | Imago 7

La Liga MX está viviendo una fecha doble de locura en el Clausura 2026, en la que se están definiendo las cosas de cara a la Liguilla por el título. Y es que, mientras Pumas sigue con su buen paso y consiguió un nuevo triunfo, Cruz Azul alargó su mala racha a nueve encuentros, con lo que se relega en la lucha por el segundo puesto.

De la misma manera, el América hiló triunfos, al meterse a la cancha del León para sumar tres puntos vitales que los mantienen en la sexta posición del torneo con 25 unidades.

Resultados de la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX

El inicio de la jornada 16 fue muy emocionante, con unos Pumas que tuvieron que venir de atrás, al verse 2-0 abajo en el marcador, para derrotar 4-2 a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

En ese mismo tenor, las Águilas del América rescataron una victoria muy importante para sus aspiraciones, al vencer 3-2 al León en el Bajío, con lo que regresa la confianza al grupo dirigido por André Jardine, de cara a la Fiesta Grande.

Querétaro 1-1 Cruz Azul | CRÓNICA

Pumas 4-2 FC Juárez | CRÓNICA

Monterrey 2-1 Puebla | CRÓNICA

León 2-3 América | CRÓNICA

Atlas vs Tigres | 19:00 horas | Estadio Jalisco | 22 de abril

Atlético de San Luis vs Santos | 19:00 horas | Estadio Libertad Financiera | 22 de abril

Mazatlán vs Toluca | 19:00 horas | El Encanto | 22 de abril

Necaxa vs Chivas | 21:05 horas | Estadio Victoria | 22 de abril

Tijuana vs Pachuca | 21:06 horas | Estadio Caliente | 22 de abril

Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

Apenas se han jugado cuatro partidos de la jornada 16 y la tabla de posiciones comienza a tener movimientos con los resultados que se han dado este martes 21 de abril.

1. Guadalajara | 34 puntos

2. Pumas | 33 puntos

3. Pachuca | 31 puntos

4. Cruz Azul | 30 puntos

5. Toluca | 27 puntos

6. América | 25 puntos

7. Atlas | 22 puntos

8. León | 22 puntos

9. Tigres | 21 puntos

10. Tijuana | 19 puntos

11. Monterrey | 18 puntos

12. Necaxa | 17 puntos

13. Querétaro | 17 puntos

14. Juárez | 16 puntos

15. San Luis | 15 puntos

16. Puebla | 13 puntos

17. Mazatlán | 12 puntos

18. Santos Laguna | 9 puntos

Liguilla Clausura 2026, al momento: ¿Qué equipos están clasificados y eliminados hoy?

Con los resultados que se están dando hasta el momento, los cuartos de final del Clausura 2026 nos estarían ofreciendo cuatro grandes eliminatorias:

(1) Chivas vs León (8)

(2) Pumas vs Atlas (7)

(3) Pachuca vs América (6)

(4) Cruz Azul vs Toluca (5)

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

La lucha por el título de goleo se mantiene que arde, con un empate en la cima entre Armando ‘Hormiga’ González de las Chivas y Joao Pedro del San Luis con 12 anotaciones. Ambos futbolistas entran en acción este miércoles 22 de abril.

Armando González | Chivas | 12 goles

Joao Pedro | San Luis | 12 goles

Juninho | Pumas | 7 goles

Kevin Castañeda | Tijuana | 7 goles

Robert Morales | Pumas | 7 goles

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