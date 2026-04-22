Pedro Caixinha hace autocrítica ante el mal torneo de Juárez y manda mensaje a Alan Medina

El entrenador de Juárez declaró que el equipo tendrá tiempo de analizar para mejorar el siguiente torneo

Pedro Caixinha hace una dura autocrítica tras el partido | Imago 7

Pedro Caixinha compareció en conferencia de prensa tras la derrota de Juárez 4-2 ante Pumas en la jornada 16 de la Liga MX el martes 21 de abril en la jornada 16 del Clausura 2026, donde analizó el desarrollo del encuentro y las circunstancias que marcaron la remontada en Ciudad Universitaria.

El técnico comenzó por referirse a la jugada que derivó en la expulsión y la lesión de Alan Medina enviando un mensaje directo. “Quiero empezar por enviar un fuerte abrazo a Medina… creo que no hay ninguna intencionalidad. Estuve revisando la acción antes de venir acá, creo que es un infortunio que llevó esa lesión y con esa lesión a la tarjeta roja”, explicó, al señalar que la jugada cambió el rumbo del partido.

Caixinha consideró que su equipo tuvo control durante el primer tiempo y que el marcador reflejaba ese momento. “El equipo estaba tan bien haciendo el primer tiempo, creo que estábamos controlando el partido… justos merecedores de lo que era ese resultado en el entretiempo”, señaló. Sin embargo, reconoció que la expulsión modificó el escenario: “Tuvimos que jugar con menos uno contra un rival que está en un momento muy bueno”.

El entrenador también mencionó acciones puntuales que influyeron en el desarrollo del encuentro. “El infortunio de tener que sufrir casi después de la expulsión un penal que también fue claramente señalado”, dijo, al referirse a una de las jugadas que acercó a Pumas en el marcador.

A pesar del resultado, Caixinha destacó el desempeño de su equipo en condiciones de igualdad. “Yo tengo que estar muy satisfecho con lo que fue el accionar del equipo en cuanto tuvimos la posibilidad de estar en igualdad numérica”, afirmó. Además, insistió en que el primer tiempo correspondió a lo que habían preparado: “Hay una historia en el primer tiempo y es de esa historia que era el partido que teníamos preparado”.

Sobre el segundo tiempo, reconoció que las condiciones cambiaron por completo. “Las circunstancias del segundo ya no podíamos ser nosotros a controlar y hay que dar el mérito y felicitar al rival por eso”, comentó. También recordó una jugada que pudo modificar el desenlace: “Me acuerdo de una llegada muy clara… donde casi Manríquez hace ese gol que sería el 3-3”.

En el análisis defensivo, Caixinha explicó errores en acciones específicas. “Cuando tienes que defender un centro, no puedes estar mirando al balón, tienes que estar pegado al rival… cuando tienes un referente como Memo, todavía más tienes que estar pegado a esa marca”, detalló. También señaló fallas en duelos individuales: “Un jugador experimentado tiene que controlar mucho mejor ese uno contra uno”.

Finalmente, el técnico hizo una autocrítica sobre el torneo que ha tenido su equipo y asumió la responsabilidad. “Una evaluación muy por abajo de lo que eran las expectativas… esa responsabilidad la asumo totalmente yo”, expresó. De cara al futuro, aseguró que buscarán cerrar el campeonato con un triunfo y mejorar el rendimiento en el siguiente ciclo. “Tenemos que cerrar el torneo con una victoria… para el próximo año ya tengo un conocimiento mucho más grande de la institución”, concluyó.

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