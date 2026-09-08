Jesús Martínez Patiño confirma que cederá el control del Club León: “Lo tengo que vender contra mi voluntad”

Jesús Martínez, propietario principal del Grupo Pachuca, confirmó que su hijo se mantendrá dentro de los accionistas minoritarios del equipo esmeralda

Jesús Martínez venderá al León | Imago7

Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, confirmó que se encuentra en proceso de vender una buena parte del Club León. Sin embargo, el empresario señaló que su hijo, Jesús Martínez Murguía, se mantendrá dentro de la estructura esmeralda como uno de los accionistas minoritarios.

Durante una conferencia de prensa en Asturias, Jesús Martínez Patiño indicó que la venta del León no afectará en absoluto su relación con el Real Oviedo de la Segunda División del fútbol de España, mientras explicaba la situación en la que se encuentra el proceso de venta del equipo de los Panzas Verdes.

“Ahorita es el único club que tengo que vender y lo tengo que vender contra mi voluntad y todo, porque, además, mi hijo (Jesús Martínez Murguía) ha hecho una gran labor; lleva 17 años ahí. Al León lo agarramos en el ascenso, lo ascendimos, y desde ese momento, gracias a Dios… ahí no nos pasó como el Pachuca ni el Oviedo”, manifestó el empresario ante los medios de comunicación.

El dueño principal de Grupo Pachuca insistió en que todos sus negocios relacionados con el fútbol se mantienen rentables e incluso tiene la intención de adquirir más equipos alrededor del mundo; sin embargo, el proceso de vender al combinado esmeralda corresponde a la necesidad de cumplir con las políticas y regulaciones sobre la multipropiedad establecidas por la FIFA y el fútbol mexicano.

“Estoy en un proceso de venta de un porcentaje de Club León. He estado muy metido en ese aspecto con varios fondos de inversión y estamos valorando comprar otros equipos en el mundo. En nada (afecta a Oviedo). La venta de León es no porque queramos venderlo, es una joya. Todos los negocios del grupo son rentables; el único que no es rentable es el Salón de la Fama”, recalcó Jesús Martínez Patiño.

El León había asegurado su boleto al último Mundial de Clubes como campeón de la Concacaf Champions Cup 2023; sin embargo, el conjunto esmeralda quedó fuera de la competencia debido a que habría violado un artículo que estableció la FIFA en relación con la multipropiedad, una situación que le impidió ocupar el lugar que había ganado dentro de la cancha.

La operación también busca garantizar el futuro deportivo de los clubes de Grupo Pachuca en el ámbito internacional y evitar nuevos conflictos administrativos. Pese al cambio en el control accionario, la directiva sostiene que el Club León permanecerá en la ciudad y conservará su identidad en Guanajuato. La familia Martínez, además, contempla mantener una participación minoritaria, con lo que conservará un vínculo con la estructura y el proyecto deportivo de La Fiera.

“Ahí se sostuvo. Fue campeón, tres veces campeón ya, campeón de la Concacaf, campeón de la Leagues Cup”, sentenció el presidente del Club Pachuca sobre los logros que ha tenido el Club León desde que asumieron el control.

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