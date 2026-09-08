David González muestra su tristeza por no poder usar a Yhormar Hurtado, pero ya piensa en variantes

El entrenador del América de Cali lamenta esa baja de Yhormar Hurtado, aunque ya viene pensando en soluciones.

David González habla sobre el caso Yhormar Hurtado | Vizzor Image

América de Cali continúa avanzando en su semestre, el cual por ahora es positivo. El conjunto ‘Escarlata’ marcha en la primera posición de la Liga BetPlay y tiene serias chances de avanzar en la Copa BetPlay, lo que lo hace un firme candidato en ambos frentes. Sin embargo, tendrá que afrontar una baja que no es por lesión.

Como es de conocimiento general, la Dimayor inhabilitó a Yhormar Hurtado para poder jugar con el equipo, algo que afecta la planificación del entrenador David González. Recordemos que el lateral fue uno de los pedidos del director técnico para esta temporada, esto pensando en darle mayor fortaleza a su defensa.

Ahora bien, para dar un ligero contexto, hay algunos clubes que tienen demandado al conjunto ‘Escarlata’ por la alineación indebida de dicho futbolista. Se basan en que un jugador no puede estar en tres instituciones al tiempo en un periodo de 12 meses, algo que está en el reglamento de internacional de la FIFA.

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Si bien la Dimayor no le quitó los puntos al América, sí emitió una resolución en la cual establece que la ‘Mechita’ no puede alinear de nuevo a Hurtado, esto como medida preventiva. El tema es que los equipos demandantes pueden llevar la situación hasta el TAS, entidad que podría dar otro veredicto sobre el caso.

Cuerpo técnico y compañeros afectados

Ahora bien, en una reciente rueda de prensa previo al partido de octavos de final de la Copa BetPlay ante Deportivo Pereira, González se refirió a todo lo que viene pasando con Yhormar. “Estamos golpeados, que se prive a un jugador no me parece lo más adecuado en el punto de vista humano, si los demás equipos consideran que eso es lo que nos hace ganar, están equivocados”.

“Posibilidades tenemos para la banda derecha. Tovar ya ha jugado ahí, Yani Quintero, pero miraremos y le vamos a dar forma lo mejor posible“, declaró el timonel sobre las variantes que tiene pensado hacer para reemplazar al lateral. “De las cosas que más disfruto es solucionar problemas. Todos los días hay un chicharrón, pero a mí me encanta, es donde mejor me siento”, concluyó.

De momento González y sus jugadores deben sobreponerse a esto y hacer las cosas de la mejor manera ante el Pereira este miércoles 9 de septiembre, día en el cual juega por los octavos. Tener presente que es un partido único y el que avance enfrentaría a Millonarios o Barranquilla FC en los cuartos.

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