Jerónimo Amione anticipa un intenso Clásico Joven y pronostica empate entre Cruz Azul y América

El exdelantero de La Máquina asegura que el presente de ambos equipos pasa a segundo plano cuando llega el momento de enfrentarse

Jerónimo Amione pronostica un Clásico Joven con goles. | Imago 7

Cruz Azul y América volverán a encontrarse en uno de los partidos que marcan el calendario de la Liga MX. El Clásico Joven se disputará el sábado 12 de septiembre por la jornada 8 del Apertura 2026 y Jerónimo Amione, exfutbolista de La Máquina, considera que el contexto cambia cuando ambos clubes se colocan frente a frente. Para el exdelantero, la forma reciente pasa a segundo plano y la intensidad aumenta desde los días previos al encuentro.

En entrevista exclusiva con Peloteando de Claro Sports, Amione explicó que futbolistas y aficionados viven esta rivalidad de una manera distinta. “Siempre es un partido diferente, un partido llamativo tanto para los jugadores como para las aficiones. Dos equipos importantes que están en buenos momentos, que se van a enfrentar y va a ser un gran partido”, señaló.

El exjugador también habló sobre Joel Huiqui, quien tomó el control del primer equipo durante el Clausura 2026 y terminó con el título de Liga MX antes de recibir la continuidad para el Apertura. Amione destacó el vínculo que existe entre el entrenador y la institución celeste. “Evidentemente consiguió ese campeonato, pero de una u otra manera es un entrenador bien identificado con el club. Siempre desearle lo mejor a entrenadores como Joel, que en este caso con Cruz Azul sienten mucho esos colores”. Cruz Azul confirmó en julio la renovación de Huiqui después de que el técnico consiguiera la décima estrella del club.

La Máquina llegará al Clásico después de vencer 1-0 a Santos Laguna con un gol de José Paradela en los minutos finales. Amione reconoció que el resultado fue cerrado, pero considera que el conjunto cementero cuenta con elementos para mantenerse entre los equipos que competirán por el torneo. “Al final se consigue el resultado. Cruz Azul consigue ese resultado en los minutos finales. Santos también hizo un partido interesante, Acevedo tuvo muy buenas actuaciones. Yo creo que es cuestión de que vaya madurando el torneo. Al final tiene grandes delanteros, grandes jugadores y grandes creativos también Cruz Azul. Es un equipo que está muy bien armado y que va a ser, sin duda, uno de los candidatos”.

Para Amione, uno de los puntos que puede definir el partido será la capacidad de ambos equipos para mantener la intensidad. También señaló que el América ha mostrado esa característica bajo la dirección de Guillermo Almada, pero insistió en que los Clásicos pueden modificar cualquier tendencia previa. “Soy mucho de la idea de que este tipo de partidos se juegan diferente. Puede haber una situación de cómo venga un equipo o venga otro, pero en este tipo de partidos considero que no cuenta mucho todo lo anterior y es un nuevo partido”.

El exatacante considera que la importancia del Clásico también pasa por el efecto que puede tener un triunfo dentro del vestidor. “Es un momento para los dos equipos de sacar ese triunfo, que es muy importante en lo anímico también. Siempre conseguir un triunfo en ese tipo de partidos te levanta como plantel”.

Amione recordó además cómo cambia una semana de trabajo cuando aparece uno de los encuentros señalados desde el inicio del campeonato. “Como jugador siempre tienes en mente los tres o cuatro partidos claves del torneo. Sabes perfectamente cuándo vienen y, evidentemente, esa semana desde el lunes ya es diferente. Como jugador siempre está esa ilusión de poderlo jugar, de poder iniciar”.

El exfutbolista aseguró que ese deseo se replica en los dos vestidores antes del Cruz Azul-América. “Estoy seguro de que tanto América como Cruz Azul hoy se preparan. Todos quieren jugar este tipo de partidos. Son partidos que visten, que llevan mucho la atención y que se juegan al máximo nivel. Vamos a disfrutar de un buen partido este fin de semana”.

Al momento de entregar su pronóstico, Amione espera pocas diferencias entre los dos conjuntos y goles en ambas porterías. “Yo creo que va a ser un partido bastante cerrado, bastante parejo. Mi pronóstico sería que va a haber goles, con un empate 2-2″.

Jerónimo Amione celebra el regreso del Atlante a Primera División

Otro de los temas abordados por Amione fue el regreso del Atlante al máximo circuito. El exdelantero, quien pasó varios años con los Potros, considera que el club merecía volver después de su etapa en la Liga de Expansión y destacó el trabajo que Miguel Herrera ha realizado con el plantel. Atlante regresó a la Liga MX para el Apertura 2026 y ha competido nuevamente bajo la dirección del técnico mexicano.

“La verdad me da mucho gusto. Es un equipo que merecía estar en Primera División. A mí me ha gustado el Atlante. Evidentemente, al estar de vuelta en Primera División, no es fácil muchas veces armar un plantel tan rápido y con los presupuestos que tienen otros equipos. Yo creo que Miguel ha sabido sacar lo mejor de cada jugador con el plantel que maneja. A mí me ha sorprendido este regreso del Atlante, el planteamiento y cómo han jugado”, expresó.

Amione también recordó lo que representó su paso por el conjunto azulgrana, institución con la que comenzó su trayectoria profesional antes de militar posteriormente en clubes como Cruz Azul y Toluca. “A mí me sirvió muchísimo. Estuve en el Atlante cuatro años en Primera División cuando estaba en Cancún. Es un equipo histórico y en ese momento teníamos ciertas carencias de muchas cosas, pero te acostumbras o sabes valorar, sabes hacer un esfuerzo más para revertir las situaciones”. La trayectoria del atacante incluyó posteriormente pasos por Puebla, Lobos BUAP y el FC Lahti de Finlandia.

Para el exjugador, ese periodo también le permitió valorar lo que representa el club dentro del fútbol nacional. “Atlante es un equipo histórico por el que han pasado grandes jugadores, hoy hay grandes técnicos que han salido de ahí y, al final de cuentas, es un equipo que siempre está en la historia del fútbol mexicano. Me da mucho gusto, se lo merecía Atlante estar de vuelta. Había hecho ya muchos buenos torneos en Expansión y tenemos un equipo histórico de vuelta y jugando en el Azteca”.

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