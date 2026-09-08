Hormiga González marca su primer doblete en Europa en la victoria del Olympiacos ante Volos
El atacante mexicano encontró dos oportunidades para finiquitar el encuentro de la Copa de Grecia
Armando ‘Hormiga’ González mantiene encendida su primera aventura en el fútbol europeo al marcar un doblete (su primero en el Viejo Continente) con Olympiacos ante Volos NFC durante la jornada 2 de la Copa de Grecia, encuentro que terminó en victoria para el cuadro de El Pireo por marcador de 3-2.
El partido fue dominado de manera clara por el cuadro rojiblanco que tuvo varios avisos durante la primera parte. De hecho, la propia Hormiga González ya había avisado minutos antes de marcar su primer gol. Al 30′ de acción, el exdelantero de las Chivas recibió un servicio de casi 80 metros, consiguió acomodarse para disparar, pero su remate fue alcanzado por el portero del Volos para evitar el primer gol del encuentro.
Pero la resistencia del Volos no duró mucho más. Al minuto 41, después de un tiro de esquina, Christos Filis conectó un remate que provocó una mala intervención del guardameta visitante. La pelota quedó disponible dentro del área chica y Armando González, quien siguió la jugada por detrás de la defensa, reaccionó antes que sus rivales para mandar el balón al fondo y colocar el 1-0.
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La Hormiga González firmó su doblete con un gol de palomita
El mexicano volvió a aparecer apenas cinco minutos después de comenzar la segunda mitad. Al minuto 50, González atacó el área y conectó un remate de cabeza de palomita para vencer nuevamente al portero del Volos y ampliar la ventaja del Olympiacos a 2-0.
La definición representó su segundo gol de la tarde y el tercero desde que comenzó su aventura en Europa. Después de aprovechar un balón suelto para abrir el marcador, el atacante mostró otra variante para conseguir su doblete con un remate aéreo.
Pero la participación del mexicano no se quedó ahí. Si el segundo tanto confirmó su olfato goleador, el tercer gol del equipo de El Pireo fue un aviso que la Hormiga González mantiene una participación constante en el ataque del Olympiacos. El 3-0 del cuadro rojiblanco fue obra del colombiano Gustavo Puerta a pase de Armando González para firmar una gran actuación: dos goles y una asistencia.
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La salida de Armando ‘Hormiga’ González al minuto 70 cambió el desarrollo del encuentro. Olympiacos había construido una ventaja de tres goles pero Volos NFC reaccionó en el tramo final y recortó distancias con las anotaciones de Matías González al 78 y Georgios Charalampoglou al 89. Los visitantes pusieron presión sobre la portería rojiblanca en los últimos minutos, mientras el conjunto de El Pireo buscó administrar una diferencia que se redujo hasta el 3-2.
Armando González, tres goles y una asistencia con Olympiacos
Antes de este encuentro, González ya había conseguido su primera anotación con el club griego frente al AEL Larissa, también dentro de la Copa de Grecia. Al participar en los tres goles de este día, el exdelantero de Chivas llegó a tres tantos y una asistencia en el fútbol europeo.
Armando González ha comenzado a responder con goles en sus primeras oportunidades y aumenta su producción durante sus primeras semanas en Grecia. La actuación ante Volos representa hasta ahora su partido más productivo desde que salió del fútbol mexicano. Primero apareció dentro del área para aprovechar un error defensivo y después concretó el 2-0 con una palomita que completó su primer doblete en Europa.