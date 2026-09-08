Lille vs Betis en vivo Champions League 2026: goles y resultados en directo de la fase de liga, hoy 8 de septiembre
Ambos equipos se miden en la jornada inaugural, con el objetivo de arrancar con el pie derecho. Sigue las acciones; resultado al momento
La UEFA Champions League 2026-27 continúa este martes 8 de septiembre con la disputa de cuatro partidos más en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Uno de los más llamativos se disputará en Francia, con el Lille recibiendo al Real Betis en actividad de la jornada 1 de la fase de liga. Después de lo ocurrido en el Brujas vs Aston Villa y el AEK vs LASK, las acciones se trasladan a cuatro frentes con el máximo torneo a nivel de clubes en Europa.
Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde te llevaremos lo más relevante del cotejo entre franceses y españoles. Sobre la cancha un Lille que consiguió su clasificación al finalizar en el tercer lugar de la última temporada de Ligue 1; del otro lado el Betis de Álvaro Fidalgo, que regresa a una Champions League 21 años después gracias a su quinto puesto en LaLiga.
Distinto presente el que tienen ambos equipos en la temporada 2026-27. El Lille marcha cuarto en Francia con dos triunfos y un empate, mientras el Betis es quinto en España con tres victorias y una derrota. Motivación pura la del conjunto verdiblanco, que llega tras acabar con el paso perfecto del Real Madrid de José Mourinho. ¡Vámonos con las acciones!
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¿A qué hora juegan Lille vs Betis hoy 8 de septiembre en Champions League?
El partido entre el Lille y el Betis se jugará hoy martes 8 de septiembre de 2026 en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Estadio Pierre-Mauroy, ubicado en la ciudad de Villeneuve-d’Ascq, Lille, Francia, y cuya capacidad es de 50 mil espectadores. El recinto fue inaugurado en 2012.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League?
El partido Lille vs Betis se podrá ver en vivo por TV en México a través de la señal de FOX y FOX One. Además en Claro Sports tendremos todas las emociones, estadísticas y resultado al momento en nuestro tradicional minuto a minuto. Para consultar todos los horarios y dónde ver los partidos de la jornada 1 de la fase de liga, da clic aquí.