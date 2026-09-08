Lille vs Betis en vivo Champions League 2026: goles y resultados en directo de la fase de liga, hoy 8 de septiembre

Ambos equipos se miden en la jornada inaugural, con el objetivo de arrancar con el pie derecho. Sigue las acciones; resultado al momento

Lille vs Betis, en vivo la UEFA Champions League | Claro Sports

La UEFA Champions League 2026-27 continúa este martes 8 de septiembre con la disputa de cuatro partidos más en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Uno de los más llamativos se disputará en Francia, con el Lille recibiendo al Real Betis en actividad de la jornada 1 de la fase de liga. Después de lo ocurrido en el Brujas vs Aston Villa y el AEK vs LASK, las acciones se trasladan a cuatro frentes con el máximo torneo a nivel de clubes en Europa.

Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde te llevaremos lo más relevante del cotejo entre franceses y españoles. Sobre la cancha un Lille que consiguió su clasificación al finalizar en el tercer lugar de la última temporada de Ligue 1; del otro lado el Betis de Álvaro Fidalgo, que regresa a una Champions League 21 años después gracias a su quinto puesto en LaLiga.

Distinto presente el que tienen ambos equipos en la temporada 2026-27. El Lille marcha cuarto en Francia con dos triunfos y un empate, mientras el Betis es quinto en España con tres victorias y una derrota. Motivación pura la del conjunto verdiblanco, que llega tras acabar con el paso perfecto del Real Madrid de José Mourinho. ¡Vámonos con las acciones!

¿A qué hora juegan Lille vs Betis hoy 8 de septiembre en Champions League?

El partido entre el Lille y el Betis se jugará hoy martes 8 de septiembre de 2026 en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Estadio Pierre-Mauroy, ubicado en la ciudad de Villeneuve-d’Ascq, Lille, Francia, y cuya capacidad es de 50 mil espectadores. El recinto fue inaugurado en 2012.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League?

El partido Lille vs Betis se podrá ver en vivo por TV en México a través de la señal de FOX y FOX One. Además en Claro Sports tendremos todas las emociones, estadísticas y resultado al momento en nuestro tradicional minuto a minuto. Para consultar todos los horarios y dónde ver los partidos de la jornada 1 de la fase de liga, da clic aquí.

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