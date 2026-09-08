Hormiga González en vivo: transmisión del Olympiacos vs Volos NFC en la Copa de Grecia; goles y resultado de la jornada 2
Disfruta en vivo online la transmisión en vivo online del Olympiacos de la Hormiga González a través de la multiplataforma de Claro Sports
Horario y dónde ver Olympiacos vs Volos NFC hoy 8 de septiembre en la jornada 2 de la Copa de Grecia
El territorio helénico se prepara para una noche de Copa de Grecia y el Georgios Karaiskakis apunta a convertirse en el epicentro de la acción. Olympiacos y Volos NFC se cruzan en un partido donde cada balón puede marcar la diferencia: el gigante de El Pireo quiere hacer valer su peso y su historia, mientras el Volos llega dispuesto a desafiar los pronósticos. El encuentro también tendrá un ingrediente especial para el público mexicano, con Armando ‘Hormiga’ González listo para buscar protagonismo y dejar su huella en territorio griego. La cita es este martes 8 de septiembre, a las 12:45 horas del centro de México y Centroamérica.
Cuando el balón comience a rodar, Claro Sports te llevará todo lo que suceda dentro y fuera de la cancha. Sigue en vivo el Olympiacos vs Volos NFC y descubre quién toma el control, quién encuentra el gol y quién logra sobrevivir a una batalla que puede definirse en un instante. Marcador, estadísticas, protagonistas, jugadas clave y toda la información del encuentro formarán parte de nuestra cobertura para Latinoamérica. La Copa de Grecia se vive con intensidad y tú puedes seguir cada momento en Claro Sports.
Últimos resultados del Volos NFC vs Olympiacos en la Liga y Copa de Grecia
Olympiacos y Volos NFC se reencontraron el pasado 5 de septiembre en la tercera jornada de la Superliga de Grecia, con un empate 1-1 que rompió una tendencia claramente favorable al conjunto del Pireo. El equipo rojiblanco tomó la ventaja antes del descanso con un penal de Jota Silva, pero el Volos encontró la igualada al minuto 76 por medio de Maximiliano Comba y evitó una nueva derrota ante uno de sus rivales más complicados. El resultado también puso fin a una racha de cuatro triunfos consecutivos del equipo de la Hormiga González en los partidos recientes, después de imponerse 1-0 en enero de 2026, 5-0 en la Copa de Grecia en octubre de 2025, 2-0 como visitante en agosto de 2025 y 3-0 en diciembre de 2024.
La superioridad del Olympiacos ante el Volos había sido todavía más contundente en la serie de los cinco enfrentamientos previos: cinco victorias, 13 goles a favor y ninguno en contra, con triunfos que combinaron marcadores cortos y goleadas. El empate reciente, por tanto, representa una excepción dentro de un historial inmediato marcado por el dominio rojiblanco, que había mantenido su portería intacta en esos cinco partidos. Con ese antecedente todavía fresco, ambos equipos vuelven a cruzarse este 8 de septiembre, apenas tres días después del 1-1, ahora con la Copa de Grecia como escenario.
Olympiacos 1-1 Volos NFC | Superliga (Temporada regular) | 5 de septiembre 2026
Olympiacos 1-0 Volos NFC | Superliga (Temporada regular) | 24 de enero de 2026
Olympiacos 5-0 Volos NFC | Copa de Grecia | 29 de octubre de 2025
Volos NFC 0-2 Olympiacos | Superliga (Temporada regular) | 30 de agosto de 2025
Olympiacos 3-0 Volos NFC | Superliga (Temporada regular) | 7 de diciembre de 2024