Hormiga González en vivo: transmisión del Olympiacos vs Volos NFC en la Copa de Grecia; goles y resultado de la jornada 2

Últimos resultados del Volos NFC vs Olympiacos en la Liga y Copa de Grecia

Olympiacos y Volos NFC se reencontraron el pasado 5 de septiembre en la tercera jornada de la Superliga de Grecia, con un empate 1-1 que rompió una tendencia claramente favorable al conjunto del Pireo. El equipo rojiblanco tomó la ventaja antes del descanso con un penal de Jota Silva, pero el Volos encontró la igualada al minuto 76 por medio de Maximiliano Comba y evitó una nueva derrota ante uno de sus rivales más complicados. El resultado también puso fin a una racha de cuatro triunfos consecutivos del equipo de la Hormiga González en los partidos recientes, después de imponerse 1-0 en enero de 2026, 5-0 en la Copa de Grecia en octubre de 2025, 2-0 como visitante en agosto de 2025 y 3-0 en diciembre de 2024.

La superioridad del Olympiacos ante el Volos había sido todavía más contundente en la serie de los cinco enfrentamientos previos: cinco victorias, 13 goles a favor y ninguno en contra, con triunfos que combinaron marcadores cortos y goleadas. El empate reciente, por tanto, representa una excepción dentro de un historial inmediato marcado por el dominio rojiblanco, que había mantenido su portería intacta en esos cinco partidos. Con ese antecedente todavía fresco, ambos equipos vuelven a cruzarse este 8 de septiembre, apenas tres días después del 1-1, ahora con la Copa de Grecia como escenario.

Olympiacos 1-1 Volos NFC | Superliga (Temporada regular) | 5 de septiembre 2026

Olympiacos 1-0 Volos NFC | Superliga (Temporada regular) | 24 de enero de 2026

Olympiacos 5-0 Volos NFC | Copa de Grecia | 29 de octubre de 2025

Volos NFC 0-2 Olympiacos | Superliga (Temporada regular) | 30 de agosto de 2025

Olympiacos 3-0 Volos NFC | Superliga (Temporada regular) | 7 de diciembre de 2024