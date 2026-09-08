Pumas vs León en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 7

El conjunto auriazul está obligado a sumar los tres puntos en el Olímpico Universitario para mejorar su posición en la tabla

Pumas vs León juegan el partido pendiente de la jornada 7. | Claro Sports

Pumas y León disputarán este jueves 10 de septiembre el partido de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, compromiso que sufrió un cambio de fecha debido a la participación del conjunto guanajuatense en la fase final de la Leagues Cup. El Estadio Olímpico Universitario será la sede del encuentro.

Los universitarios regresan a la competencia después de la derrota por 2-0 ante Tijuana del pasado 28 de agosto. Ese resultado dejó al conjunto dirigido por Esteban Solari con ocho puntos después de seis partidos. León, por su parte, tuvo actividad el domingo 6 de septiembre y venció 1-0 al América en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup.

Uno de los focos de atención estará sobre César ‘Chino’ Huerta, quien tiene posibilidades de disputar sus primeros minutos desde su regreso a Pumas. El atacante ha trabajado con el resto del plantel y su participación dependerá de la decisión de Solari. Álvaro Angulo también volvió a estar entre las opciones del cuerpo técnico después de un esguince en la rodilla derecha.

Fecha, horario y dónde ver el Pumas vs León del Apertura 2026 de la Liga MX

El Pumas vs León se jugará el jueves 10 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. El encuentro estaba programado en un principio para el domingo 6 de septiembre, pero la Liga MX modificó el calendario por la participación de León en la Leagues Cup.

Para México, el partido podrá seguirse por TUDN y Canal 5, mientras que ViX también cuenta con la ficha de transmisión del encuentro, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del Pumas vs León para la jornada 7 de la Liga MX 2026

Esteban Solari tendrá que modificar su defensa debido a la ausencia de Pablo Bennevendo, quien recibió un partido de suspensión tras la tarjeta roja que vio contra Tijuana. La Comisión Disciplinaria determinó el castigo por juego brusco grave, por lo que no podrá enfrentar a León.

Pumas: Keylor Navas; Rubén Duarte, Nathan Silva, Pablo Monroy; Víctor Arteaga, Adalberto Carrasquilla, Rodrigo López; Uriel Antuna, Alan Medina, Luciano Herrera y Robert Morales.

León: Óscar García; Iván Moreno, Paul Bellón, Juan José Guevara, Sebastián Vegas; Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Jesús Lara; Juan Domínguez, Ismael Díaz y Diber Cambindo.

MÁS INFORMACIÓN: Esteban Solari reconoce los errores de Pumas

Antecedentes y últimos resultados del Pumas vs León en la Liga MX

Los resultados recientes favorecen al conjunto universitario. Pumas no ha perdido ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos de Liga MX ante León, con tres victorias y dos empates. El antecedente más reciente terminó 1-1 el 18 de enero de 2026 en Ciudad Universitaria.

En los cinco enfrentamientos más recientes se registraron estos marcadores: Pumas 1-1 León, el 18 de enero de 2026; León 1-1 Pumas, el 26 de octubre de 2025; León 1-2 Pumas, el 31 de marzo de 2025; Pumas 4-1 León, el 7 de julio de 2024; y Pumas 1-0 León, el 15 de abril de 2024.

Pumas llega después de una derrota por 2-0 ante Tijuana, mientras que León empató 1-1 contra Atlante en su partido más reciente de Liga MX. La Fiera también disputó la fase final de la Leagues Cup, donde terminó en el tercer puesto tras superar al América.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 7?

Los momios colocan a Pumas por delante de León. Caliente.mx ofrece alrededor de +102 para el triunfo universitario, +260 para el empate y +245 para la victoria de León, aunque las cifras pueden cambiar conforme se acerque el inicio del juego y su desarrollo.

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