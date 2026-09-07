Gandolfi celebra el boleto de León a Concachampions 2027: “Es un orgullo estar al frente de este grupo”

El técnico de la Fiera destacó el trabajo colectivo tras vencer al América y cerrar la Leagues Cup con el tercer lugar

Javier Gandolfi destacó el esfuerzo de León después de vencer 1-0 al América en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. El resultado permitió a los esmeraldas asegurar un lugar en la Concacaf Champions Cup 2027, objetivo que el entrenador consideró como recompensa al trabajo realizado por el plantel durante las últimas semanas.

El estratega reconoció que su equipo tuvo problemas durante algunos pasajes del encuentro, principalmente en el primer tiempo, cuando América generó oportunidades a partir de errores del conjunto leonés. Sin embargo, consideró que el trámite terminó por equilibrarse y que La Fiera también contó con opciones para quedarse con la victoria.

“A mi entender, en el primer tiempo el rival nos generó situaciones por errores propios. Después creo que fue un partido parejo en gran parte del tiempo. En el segundo tiempo nos faltó estar finos en la definición”, explicó Gandolfi en conferencia de prensa, tras el encuentro en el Shell Energy Stadium.

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El técnico señaló que León tuvo oportunidades mediante Jordi Cortizo e Ismael Díaz, pero no logró concretarlas. El marcador se mantuvo sin goles hasta el minuto 80, cuando Diber Cambindo apareció con un remate de cabeza para conseguir el único tanto del encuentro.

Gandolfi destaca el camino de León en la Leagues Cup

Más allá del resultado ante América, Gandolfi puso énfasis en todo lo que atravesó el plantel durante su participación en la Leagues Cup. El entrenador recordó que León pasó varias semanas fuera de casa y tuvo que adaptarse a los viajes, entrenamientos y distintas condiciones durante el torneo.

“Lo dije en varias oportunidades, hoy lo remarco y lo reafirmo: es un orgullo estar al frente de este grupo, que en estos últimos dos meses le tocó estar un mes fuera de casa con mucha adversidad”, señaló.

Gandolfi recordó también que León no aparecía entre los principales candidatos antes del inicio del certamen. En ese contexto, destacó la manera en que el equipo avanzó hasta disputar un encuentro en el que estaba en juego un objetivo internacional.

“Teníamos una posibilidad de un 10% de ganar contra un 90% de probabilidades en la estadística, en las apuestas para quien le gusta. Estoy en contra de eso, pero fuimos caminando el torneo, trabajando, creyendo, con fe y con trabajo. Hoy creo que los chicos consiguen esta frutilla del postre pasando a la Concacaf Champions”, explicó.

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Para el entrenador argentino, alcanzar la competencia internacional tenía un significado especial después del pasado reciente de la institución. “Cuando tenés objetivos por delante y no los lográs, como entrenador termina siendo un fracaso. Era un objetivo importantísimo para la institución por el pasado cercano, el cual habla por sí solo”, comentó.

León recibe una inyección anímica antes de volver a la Liga MX

El triunfo llegó antes de que León retome su participación en el Apertura 2026. Gandolfi considera que el resultado puede ayudar al plantel después del desgaste acumulado durante las últimas semanas, aunque pidió mantener la concentración de cara al siguiente compromiso.

“Llega en un momento justo por todo lo que mencioné anteriormente. Fueron muchos días, viajes, kilómetros, entrenamientos, adaptación y seguramente nos sirve de una inyección anímica importantísima”, afirmó.

El técnico sostuvo que el equipo ha mostrado avances durante este periodo y valoró su respuesta en un partido que representaba una oportunidad para regresar al plano internacional. “Hoy era un partido complejo, muy, pero muy complejo por el rival, por la instancia y por lo que nos jugábamos. El equipo sacó el pecho y logró un triunfo magnífico”, agregó.

Pese al resultado, Gandolfi dejó claro que el calendario obliga al equipo a cambiar rápidamente de objetivo. León tendrá poco margen antes de volver a competir, por lo que el entrenador pidió mantener los pies sobre la tierra después del duelo ante América.

“Cuando perdemos trato de dar vuelta a la página lo antes posible y hoy, que consigo este objetivo, me van a ver siempre en eje, siempre con los pies sobre la tierra”, indicó.

Gandolfi agradece el respaldo alrededor de León

El entrenador también reconoció el acompañamiento de Jesús Martínez, presidente del club, quien estuvo presente durante los partidos de la Leagues Cup. Gandolfi extendió su agradecimiento a todas las áreas que trabajaron alrededor del plantel durante la competencia. “El presidente viajó absolutamente a todos los partidos y es un apoyo importantísimo. Afición, directivos, cuerpo técnico, jugadores y absolutamente todo el mundo que rodea al jugador”, señaló.

Con el triunfo 1-0 sobre América, León cerró su participación en la Leagues Cup 2026 con el tercer lugar y ahora enfocará su atención en los próximos compromisos del Apertura 2026. Para Gandolfi, el resultado representa una recompensa al trabajo colectivo realizado durante varias semanas de competencia.

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