Cambindo le da al León el tercer lugar de la Leagues Cup y su boleto a la Concachampions tras vencer al América

La Fiera resistió el dominio americanista durante gran parte del encuentro y encontró la victoria en los minutos finales con un cabezazo de Diber Cambindo

Cambindo le da el triunfo a La Fiera en la Leagues Cup | Imago7

América y León disputaron un partido cerrado en el Shell Energy Stadium, donde La Fiera encontró la diferencia en los minutos finales gracias a Diber Cambindo. El delantero colombiano apareció al minuto 80 con un remate de cabeza para darle la victoria 1-0 al conjunto esmeralda, quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 y asegurar su clasificación a la Concacaf Champions Cup.

Desde el inicio, ambos equipos mostraron precauciones y pocas libertades en ataque. América intentó tomar la iniciativa con la posesión del balón, mientras que León apostó por transiciones rápidas para aprovechar la velocidad de sus atacantes. Apenas al primer minuto, Brian Rodríguez buscó conectar con Óscar Perea, pero la defensa esmeralda cortó el avance.

La primera gran oportunidad llegó temprano para León. Al minuto 5, Diber Cambindo aprovechó un error defensivo y quedó frente al arco de Fernando Tapia, pero el guardameta americanista logró detener el remate y evitó la caída de su portería.

América respondió con una llegada de Alejandro Cárdenas. El atacante azulcrema intentó sorprender con un remate de taquito después de un servicio de Perea dentro del área, aunque Óscar García apareció para quedarse con el balón y mantener el marcador sin goles.

El partido se mantuvo con pocas opciones claras durante la primera mitad. León buscó generar peligro con tiros de esquina y centros al área, mientras América intentaba encontrar espacios mediante la circulación de balón, aunque ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones.

La Fiera volvió a acercarse al gol al minuto 30. Diber Cambindo recibió un balón y parecía perfilarse para quedar frente a Tapia, pero Cristian Borja apareció con una recuperación defensiva para quitarle la posibilidad de disparar al delantero colombiano.

América tuvo su oportunidad más clara antes del descanso. Brian Rodríguez escapó por la banda y asistió a Raphael Veiga, quien quedó frente al arco tras la salida del arquero esmeralda, pero el brasileño mandó su disparo por encima del travesaño. El primer tiempo terminó sin anotaciones.

Para la segunda parte, ambos equipos buscaron mayor profundidad. América realizó modificaciones ofensivas con los ingresos de Henry Martín e Isaías Violante, mientras León encontró más espacios para atacar mediante contragolpes.

Al minuto 57, los esmeraldas estuvieron cerca de abrir el marcador. Diber Cambindo cedió el balón dentro del área para Jordi Cortizo, quien no logró definir ante Fernando Tapia. Minutos después, Juanpi Domínguez probó con un disparo desde fuera del área que pasó cerca del arco americanista.

Las Águilas respondieron con una de sus mejores oportunidades del encuentro. Al 71’, Henry Martín habilitó a Brian Rodríguez, quien sacó un potente disparo, pero Óscar García realizó una intervención para mantener el empate en el marcador.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba a una definición desde los penales, apareció Diber Cambindo. Al minuto 80, el delantero colombiano ganó la posición dentro del área y conectó de cabeza un tiro libre para vencer a Fernando Tapia y colocar el 1-0 definitivo para León.

El América intentó reaccionar en los minutos finales, pero la defensa esmeralda sostuvo la ventaja hasta el silbatazo final. Con el triunfo, León consiguió el resultado que necesitaba para obtener su boleto a la Concacaf Champions Cup, mientras las Águilas consuman su primer fracaso bajo el mando de Guillermo Almada.

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