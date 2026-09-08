Real Madrid vs Inter de Milán en vivo Champions League 2026: goles y resultados en directo de la fase de liga, hoy 8 de septiembre

El Real Madrid debuta en la Champions ante el Inter

¡VUELVEN LAS NOCHES MÁGICAS DE LA CHAMPIONS! Hoy 8 de septiembre inicia el mejor torneo de clubes del mundo y tenemos hoy un partidazo en el Bernabéu, con el estreno del Real Madrid ante el Inter de Milán.

Dos campeones de Europa se ven las caras en la capital de España para iniciar la fase de la liga, en el regreso de Mourinho a la Champions con el equipo blanco ante el campeón de Italia.

El Madrid llega tras sufrir su primera derrota del año, al perder contra el Betis por LaLiga, mientras que el Inter mantiene el paso perfecto en la Serie A, donde ganaron dos de las últimas tres ediciones.

Así que tenemos el partido más atractivo de esta jornada 1 de la Liga de Campeones y lo comentamos en directo por Claro Sports.