Real Madrid vs Inter de Milán en vivo Champions League 2026: goles y resultados en directo de la fase de liga, hoy 8 de septiembre
Sigue el primer partido del Madrid en la Liga de Campeones, cuando reciban al Inter este martes
Alineaciones del Real Madrid vs Inter, al momento
Ya tenemos alineaciones para el partido de hoy en el Bernabéu. Mourinho mete a tres ‘laterales’ (Trent, Dumfries y Cucurella) en el XI inicial.
REAL MADRID: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Alexander-Arnold, Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Mbappé, Vinícius Júnior.
INTER DE MILÁN: Martinez, Bastoni, Bisseck, Pavard, Carlos Augusto, Jones, Çalhanoglu, Barella, Diouf, Thuram, y Lautaro Martínez.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs Inter de Milán hoy 8 de septiembre en la Champions League?
El partido de hoy en el Bernabéu es uno de la cuádruple cartelera de la segunda ventana de la Liga de Campeones. Está programado para iniciar a las 21:00 horas, tiempo de Madrid, 13:00 de la CDMX, 14:00 de Colombia y 15:00 del Este de los Estados Unidos.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions?
El partido entre el Real Madrid y el Inter lo podrás seguir en México por TNT Sports y HBO Max. En Estados Unidos transmite Paramount+ y ViX. En Centro y Sudamérica va por ESPN.
El Real Madrid debuta en la Champions ante el Inter
¡VUELVEN LAS NOCHES MÁGICAS DE LA CHAMPIONS! Hoy 8 de septiembre inicia el mejor torneo de clubes del mundo y tenemos hoy un partidazo en el Bernabéu, con el estreno del Real Madrid ante el Inter de Milán.
Dos campeones de Europa se ven las caras en la capital de España para iniciar la fase de la liga, en el regreso de Mourinho a la Champions con el equipo blanco ante el campeón de Italia.
El Madrid llega tras sufrir su primera derrota del año, al perder contra el Betis por LaLiga, mientras que el Inter mantiene el paso perfecto en la Serie A, donde ganaron dos de las últimas tres ediciones.
Así que tenemos el partido más atractivo de esta jornada 1 de la Liga de Campeones y lo comentamos en directo por Claro Sports.