Joel Huiqui mantiene su racha con Cruz Azul
El entrenador celeste, que debutó el torneo pasado, siguen sin conocer la derrota en la primera división nacional.
El pasado viernes, en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis recibió a Cruz Azul en un duelo en donde el campeón de la Liga MX estuvo cerca de perder. A pesar de arrancar ganando, Atlético de San Luis no consiguió mantener la ventaja y Cruz Azul terminó llevándose la victoria por marcador de 2-3, siendo las primeras tres unidades para los dirigidos por Joel Huiqui. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ