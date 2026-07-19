Joel Huiqui mantiene su racha con Cruz Azul

El entrenador celeste, que debutó el torneo pasado, siguen sin conocer la derrota en la primera división nacional.

Huiqui revive a Cruz Azul con goleada. Imago 7

El pasado viernes, en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis recibió a Cruz Azul en un duelo en donde el campeón de la Liga MX estuvo cerca de perder. A pesar de arrancar ganando, Atlético de San Luis no consiguió mantener la ventaja y Cruz Azul terminó llevándose la victoria por marcador de 2-3, siendo las primeras tres unidades para los dirigidos por Joel Huiqui. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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