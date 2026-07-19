El tercer lugar del Mundial 2026 no basta para Inglaterra: “Todavía arde por dentro”

Inglaterra firmó su mejor Copa del Mundo en 60 años, sin embargo la plantilla de los Tres Leones siente que pudieron tener un mejor Mundial

Inglaterra gana el tercer lugar del Mundial 2026 | Reuters

Inglaterra firmó su mejor actuación en una Copa del Mundo en 60 años al quedarse con el tercer lugar del Mundial 2026 este sábado 18 de julio. Sin embargo, la victoria sobre Francia en el Estadio Miami no fue suficiente para aliviar la sensación de decepción en el entorno de los Tres Leones, que llegaron al torneo como una de las principales candidatas al título por las expectativas que levantaba su generación dorada. Uno de los que no ocultó ese sentimiento fue Marc Guehi, defensor del conjunto inglés.

Tras el triunfo por 6-4 sobre Francia, Marc Guehi atendió a los micrófonos de Claro Sports en la zona mixta y reconoció que, aunque el tercer lugar representa un resultado positivo después de seis décadas sin una actuación de este calibre, el balance todavía le sabe amargo. El zaguero admitió que el objetivo del equipo era disputar la final y pelear por el campeonato, por lo que la satisfacción por el podio quedó eclipsada por no estar este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

“Sí, fue, en general, una experiencia positiva. Estoy decepcionado de que no pudiéramos llegar a la final, pero al menos nos llevamos algo. No es lo que queríamos, pero es importante construir sobre esto de cara al futuro”, declaró Marc Guehi frente a los medios de comunicación. “Todavía me arde por dentro, pero es lo que es. No puedo hacer nada al respecto ahora. Lo único que podíamos hacer hoy era intentar retribuir a los aficionados y a todos los que están aquí”.

Inglaterra perdió frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026 en los últimos minutos, sin embargo el defensa británico considera que no hubo una diferencia tan considerable entre los dos equipos pese a la narrativa que se formó tras la derrota.

“No lo sé. Tenemos que trabajar más duro. Tenemos que resolver las cosas. Te diré algo: no hubo una brecha durante 60 o 70 minutos contra Argentina. Fue después de eso. Así que no lo sé. Seguiremos adelante”, recalcó.

Francia tampoco se va feliz por el resultado del Mundial 2026

Aurélien Tchouaméni reveló lo que se habló en el vestidor de Francia durante el descanso, después de que el equipo se fuera al medio tiempo con cuatro goles en contra frente a Inglaterra. Aunque los Bleus reaccionaron en la segunda mitad y terminaron con una derrota por 6-4, lo que dejó la sensación de que estuvieron cerca de igualar el marcador, el mediocampista reconoció que el esfuerzo no bastó para revertir el resultado y evitar la caída en el partido por el tercer lugar.

“Como he dicho, no hemos jugado a nuestro nivel en la primera parte. Fue difícil para nosotros centrarnos en todo lo que teníamos que hacer, pero en el descanso el míster habló con todo el equipo y mostramos otra cara en la segunda parte. No fue suficiente porque no ganamos el partido, pero fue un poco mejor”, sentenció.

Te puede interesar: