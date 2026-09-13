Santos vs Juárez en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Guerreros y Bravos buscan su primera victoria del torneo en un duelo directo entre los últimos lugares de la tabla
¿A qué hora juega Santos vs Juárez y dónde ver hoy 13 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?
El partido Santos Laguna vs FC Juárez comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 13 de septiembre. El compromiso se disputará en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila, después de que su horario fuera recorrido una hora con respecto a la programación original de las 18:00 horas.
Para los aficionados que quieran seguirlo desde México, la transmisión será en ESPN, Disney+, ViX. De esta manera, el encuentro tendrá opciones tanto de televisión como de plataformas de streaming.
Partido: Santos Laguna vs FC Juárez
Fecha: domingo 13 de septiembre de 2026
Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Corona, Torreón
Jornada: 8
Torneo: Apertura 2026
Alineaciones Santos vs Juárez, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales todavía no habían sido confirmadas al momento de esta publicación, por lo que los siguientes nombres corresponden a los onces probables reportados en la previa. Los equipos suelen presentar sus formaciones definitivas cerca del inicio del encuentro.
Santos Laguna: Carlos Acevedo; Efraín Orona, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Mauricio Cuevas; Kevin Palacios, Diego González, Aldo López, Fran Villalba; Ramiro Sordo y Ezequiel Bullaude.
FC Juárez: Sebastián Jurado; Alejandro Mayorga, Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Javier Aquino; Denzell García, Rodrigo Dourado, José Rodríguez, Jairo Torres, Eder López y Óscar Estupiñán.
Para Santos, el encuentro representa una nueva oportunidad de conseguir su primer triunfo bajo el mando de Renato Paiva en este Apertura. Los laguneros apenas han sumado un punto en siete fechas, producto de un empate contra Tigres, mientras que Juárez llega después de siete derrotas consecutivas en Liga MX.
Antecedentes Santos vs Juárez, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El historial reciente favorece a FC Juárez. Los Bravos no han perdido ninguno de sus últimos cinco partidos de Liga MX contra Santos, con cuatro victorias y un empate desde el Clausura 2024.
Estos son los cinco enfrentamientos más recientes:
18 de enero de 2026: Santos 2-2 Juárez
23 de agosto de 2025: Juárez 2-1 Santos
30 de enero de 2025: Juárez 1-0 Santos
7 de octubre de 2024: Santos 0-2 Juárez
1 de abril de 2024: Juárez 2-1 Santos
El precedente inmediato terminó 2-2 en el Estadio Corona durante el Clausura 2026. Antes de ese empate, Juárez había encadenado cuatro victorias frente al conjunto lagunero. Santos no derrota a los Bravos desde el 5-1 registrado en octubre de 2023, también como local.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
A pesar del dominio reciente de Juárez en los enfrentamientos directos, los momios colocan a Santos Laguna como favorito para quedarse con los tres puntos. El triunfo del conjunto local en +106, mientras que el empate aparece en +275 y una victoria de FC Juárez paga +225.
Momios Santos vs Juárez:
Santos Laguna: +106
Empate: +275
FC Juárez: +225
La condición de local y la situación de Juárez, que llega con siete derrotas en las primeras siete jornadas, ayudan a explicar por qué Santos aparece adelante en las cuotas. Sin embargo, el historial inmediato presenta otra lectura: los Guerreros acumulan cinco enfrentamientos seguidos sin poder vencer a los fronterizos.
Los momios pueden modificarse antes y durante el partido, por lo que deben tomarse únicamente como referencia previa al encuentro. Santos y Juárez llegan al choque con la misma misión: conseguir su primera victoria del Apertura 2026 y comenzar a salir de la parte baja de la Liga MX.