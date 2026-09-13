Santos vs Juárez en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega Santos vs Juárez y dónde ver hoy 13 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?

El partido Santos Laguna vs FC Juárez comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 13 de septiembre. El compromiso se disputará en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila, después de que su horario fuera recorrido una hora con respecto a la programación original de las 18:00 horas.

Para los aficionados que quieran seguirlo desde México, la transmisión será en ESPN, Disney+, ViX. De esta manera, el encuentro tendrá opciones tanto de televisión como de plataformas de streaming.

Partido: Santos Laguna vs FC Juárez

Fecha: domingo 13 de septiembre de 2026

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Corona, Torreón

Jornada: 8

Torneo: Apertura 2026