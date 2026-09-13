Santiago Sandoval presume el peso de la afición de Chivas: “Desde un día antes ya vamos ganando”

Para el joven futbolista, el apoyo de los chivahermanos siempre ha sido fundamental para el éxito rojiblanco

Santiago Sandoval sabe la importancia del apoyo de los chivahermanos. | Imago7.

Santiago Sandoval tiene claro el peso que representa la afición de Chivas cada vez que el Guadalajara entra en escena. Previo al partido ante Pumas, el futbolista rojiblanco destacó la presencia de los seguidores del Rebaño y aseguró que ese respaldo comienza a sentirse incluso desde un día antes de cada encuentro.

En entrevista con las redes sociales de Chivas, Sandoval habló sobre el compromiso frente al conjunto universitario, pero puso énfasis en el acompañamiento que recibe el equipo tanto cuando juega en Guadalajara como cuando tiene que visitar otras ciudades.

“Me sorprende cómo en todos lados donde Chivas se para, en cualquier ciudad, siempre hay más rojiblancos. Es un día antes, pero desde ese día tú les vas ganando”, señaló el jugador.

El futbolista explicó que encontrar aficionados del Guadalajara en distintos puntos del país representa una motivación para el plantel. También pidió mantener ese respaldo durante la segunda parte de la competencia, en la que Chivas buscará cumplir los objetivos trazados por el equipo.

“Me motiva mucho ver a la afición así. Estamos muy ilusionados, muy contentos porque nos ha ido muy bien. Creo que los chivahermanos también están muy contentos y solo pedirles que sigan apoyando, que sigan yendo al estadio, que nos animen”, expresó.

Santiago Sandoval confía en el apoyo de Chivas ante Pumas

El duelo contra Pumas representará un nuevo reto para Guadalajara y Sandoval espera que jugar acompañado por su gente pueda convertirse en un factor durante el encuentro.

“Va a ser un buen partido, complicado, pero va a ser en nuestra casa, con nuestra gente. Venimos de buenos partidos, sabiendo qué tenemos que mejorar, trabajando de manera espectacular. Confío en que el partido se nos pueda dar a nosotros y confío en que sea un gran partido”, comentó.

Sandoval reconoció que enfrentar a un equipo que necesita puntos puede aumentar la dificultad del compromiso. Sin embargo, señaló que dentro del vestidor rojiblanco el análisis está concentrado principalmente en el funcionamiento propio y no en la situación que atraviese Pumas.

“Siempre son partidos muy complicados, sea el rival que sea, se llame como se llame. Cuando un rival viene necesitado de puntos, sabes que va a ser un partido que va a estar complicado sí o sí. Lo más importante para nosotros es que nos enfocamos en nosotros. Estamos interesados en el trabajo que vamos a hacer, no tanto en Pumas”, afirmó.

Chivas apunta a una segunda mitad con resultados

El jugador también habló sobre el momento que atraviesa el plantel y la recuperación de futbolistas de cara a los siguientes encuentros. Para Sandoval, el Guadalajara tiene claros sus objetivos para lo que resta de la competencia.

“Estamos muy contentos con el desempeño que hemos tenido y hemos recuperado jugadores poco a poco. Estamos muy claros con los objetivos que tenemos, será una muy buena segunda mitad. Si nos lo proponemos podemos ganar todos los partidos que vengan”, declaró.

Finalmente, Sandoval volvió a colocar a los seguidores rojiblancos como parte de las aspiraciones del equipo y aseguró que el plantel busca responder dentro de la cancha al acompañamiento que recibe. “Nosotros vamos para grandes cosas y es por ellos”, concluyó.

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