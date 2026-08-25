La ideología de Chivas, una semillero de mundialistas para México

Chivas se consolidó como una cantera clave en México y tres de sus jóvenes formados en el club fueron considerados para el Mundial 2026

Los rojiblancos se han consolidado como una cantera de élite | Imago7

La regla de menores en la Liga MX obliga a los clubes a otorgar al menos 1,117 minutos por torneo a futbolistas jóvenes, aunque en muchos casos su participación se limita a cumplir con la cuota. Chivas ha seguido un modelo distinto al apostar de forma constante por su cantera y por jugadores mexicanos, lo que le ha permitido consolidar talento para el primer equipo, la Selección Mexicana y el fútbol europeo. Junto con Pachuca, el Guadalajara se ha mantenido durante el último lustro entre los clubes que más jóvenes han desarrollado, no solo mediante su debut, sino con minutos, continuidad y responsabilidades que favorecen su consolidación en la primera división. Nota completa, aquí.