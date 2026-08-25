¡Isaac del Toro estaría en el Mundial de Ciclismo 2026!

El pedalista mexicano, Isaac del Toro, tendría una preparación previa al Mundial de Ciclismo 2026 en las dos carreras del Grand Prix de Canadá

Isaac del Toro competirá por el Mundial de Ciclismo 2026 | Reuters

El próximo Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI, que se celebrará del 20 al 27 de septiembre de 2026 en Montreal, Canadá, tendría entre sus participantes a Isaac del Toro. Claro Sports pudo saber que la nueva joya del ciclismo mexicano estaría dentro del contingente de corredores que buscarán conquistar el título mundial y hacer historia en una de las citas más importantes del calendario internacional.

El Mundial de Ciclismo incluye ocho días de competencias y que reunirá a cerca de mil atletas provenientes de 75 países. En total, los participantes competirán por nueve títulos en 13 pruebas, en una de las grandes citas del ciclismo internacional. Del Toro participó en este evento en 2025, donde terminó en el Top 10 tanto en la contrarreloj individual como en la prueba de ruta.

Aunque Isaac del Toro compite durante la temporada bajo los colores del UAE Team Emirates, como parte del calendario WorldTour, en el Mundial de Ciclismo el mexicano dejará de lado los colores de su equipo para representar exclusivamente a la selección mexicana. El deportista de 22 años buscaría trasladar su gran momento deportivo al escenario internacional y pelear por uno de los títulos más prestigiosos de la disciplina.

Pese a que todavía habrá que esperar para conocer en qué pruebas participará Isaac del Toro, su perfil parece ideal para la carrera de fondo en el circuito semiurbano de Mont-Royal. Se trata de un trazado técnico y rompepiernas, con varios repechos de gran exigencia que podrían poner a prueba sus cualidades como escalador explosivo y corredor de gran versatilidad. Además, sus características también lo convierten en una carta a considerar para la contrarreloj individual, que se disputaría sobre 39.9 kilómetros en el circuito Gilles-Villeneuve de Fórmula 1, un recorrido que, por su trazado, favorece principalmente a los especialistas en rodar a alta velocidad.

Así será la preparación de Isaac del Toro al Mundial de Ciclismo de Ruta

Como parte de su preparación rumbo a la cita mundialista, Torito tendría previsto participar en las dos pruebas del Grand Prix Cycliste, que se disputarán en Quebec y Montreal los próximos 11 y 13 de septiembre, respectivamente. Ambas competencias serán transmitidas a través de la multiplataforma de Claro Sports, que acompañará al mexicano en el camino hacia el Mundial de Ciclismo en Ruta.

MÁS INFORMACIÓN: ¡Isaac del Toro es campeón! El mexicano conquista la Vuelta a Alemania 2026

Isaac del Toro viene de firmar un fin de semana de ensueño con su victoria en la Vuelta a Alemania, resultado que le permitió mantenerse en el cuarto puesto del Ranking Mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), con un acumulado de 6,603.46 puntos. Su crecimiento dentro de la élite internacional ha atraído la atención de expertos, rivales y algunas de las grandes figuras del ciclismo mundial, como uno de los corredores mexicanos con mayor proyección en el máximo nivel.

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