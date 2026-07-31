La promesa de Hugo Camberos antes de pensar en dejar a Chivas por Europa

Hugo Camberos busca ser titular y campeón con Chivas antes de dar el salto a Europa, según explicó su padre, Roberto Camberos

El plan de Camberos: consolidarse en Chivas, levantar un título y emigrar. Imago 7

Hugo Camberos tiene definidos sus próximos objetivos profesionales. Roberto Camberos, padre del futbolista, explicó que el atacante pretende primero establecerse como titular de Chivas y contribuir para que el equipo conquiste un campeonato antes de considerar una salida al futbol europeo.

El jugador también ha destacado con la selección mexicana en el Campeonato sub 20 de Concacaf, donde colaboró con goles en los triunfos ante Antigua y Barbuda y Costa Rica. Su rendimiento con el representativo nacional forma parte del proceso con el que busca ganar mayor protagonismo en Guadalajara. LEE LA NOTA COMPLETA

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