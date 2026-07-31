Jugando Claro, en vivo | Jueves 30 julio 2026

El programa analizará la disputa entre la UEFA y la FIFA, la postura de la FMF, el desempeño de las selecciones juveniles mexicanas y el inicio de la tercera jornada de la Liga MX

La disputa entre la UEFA y la FIFA será uno de los temas centrales de una nueva edición de Jugando Claro, espacio en el que se revisarán las implicaciones del proyecto impulsado por Gianni Infantino y la advertencia del organismo europeo sobre un posible boicot a las competiciones internacionales.

La postura de la Federación Mexicana de Fútbol también formará parte del análisis. Hasta el momento, la FMF se ha mantenido neutral ante la controversia, por lo que se abordarán los factores que podrían determinar su decisión y las consecuencias de respaldar a la FIFA, acercarse a la UEFA o solicitar ajustes antes de fijar una posición.

El programa también hará un balance de las actuaciones de las selecciones menores de México en torneos de Concacaf y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los representativos nacionales han conseguido resultados positivos y varios jóvenes comienzan a levantar la mano dentro de sus respectivos procesos.

Además de los marcadores, la conversación estará enfocada en el crecimiento de los futbolistas, las opciones que pueden abrirse en futuras convocatorias y el papel de estas categorías en la formación de las próximas generaciones del futbol mexicano.

La actividad de la Liga MX también tendrá un espacio destacado con el partido entre Puebla y Chivas, encargado de abrir la jornada 3. El Guadalajara buscará mantener su avance en el torneo, mientras la Franja intentará aprovechar su condición de local para sumar un resultado favorable.

Esto es Jugando Claro, el espacio con análisis, polémica y las noticias más relevantes del futbol mexicano, las selecciones nacionales, la FIFA y el camino hacia el Mundial de 2026.

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