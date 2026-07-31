¡Hazaña histórica! Colombia logra su primer oro en voleibol masculino de Santo Domingo 2026

El equipo ‘Tricolor’ sufrió ante Puerto Rico, pero logró resolver con solvencia en el set definitivo para sentar un épico precedente.

Oro para Colombia en voleibol | Captura de Centro Caribe Sports

Histórico por donde se le mire. Después de batallar en un emotivo final, Colombia celebra en lo más alto del podio de un deporte difícil históricamente en los ciclos olímpicos. El cuadro cafetero se impuso ante Puerto Rico, gran potencia, por 3-2 para desatar las lágrimas y la euforia de todos en el Palacio Ricardo Arias.

Contra el pronóstico de muchos, la delegación remó desde el grupo B para obtener el logro más valioso de dicha disciplina en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo queda en el recuerdo para los aficionados de la balonvolea.

Oro histórico en el voleibol para Colombia

México, República Dominicana, Surinam, Cuba y ahora Puerto Rico. Ese fue el intenso recorrido de Colombia para llegar al máximo objetivo: la medalla de oro. No podía ser de un modo más sufrido, con un partido forzado hasta el quinto set frente a los boricuas.

La ‘Tricolor’ arrancó imponiendo condiciones, pisando fuerte en momentos clave para sellar un 25-21 y 17-25 en los dos primeros sets. La gente se iba ilusionando, pero el tercer episodio marcaría el repunte rival.

Aprovechando algunos errores, la delegación puertorriqueña se puso a tiro rápidamente con dos sets de 25-17 a favor. El quinto parcial, más corto en comparación con los anteriores, definiría el portador del ansiado oro en Santo Domingo.

Con un 15-12, en el que Colombia celebraba cada punto como lo más valioso, se logró la medalla de oro. Es una conquista histórica en todo sentido. ¡Nunca en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero nunca, el país había entrado a una final de voleibol!

ORO! ORO HISTÓRICO!



PRIMER ORO EN LA HISTORIA!



La Selección Colombia venció, en un partido muy sufrido, a Puerto Rico, y conquistó por primera vez el título del Voleibol masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Calidosos!!! ORGULLO COLOMBIANO!! 💛❤️💙 pic.twitter.com/VKtVNiEe3b — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) July 31, 2026

Con esta medalla, Colombia sumó su sexta obtención dorada el jueves 30 de julio. El voleibol se sumó al BMX, ciclismo de pista y patinaje de velocidad entre las pletóricas disciplinas del día. En total han sido 21 preseas entregadas para la cosecha colombiana, este día, en Santo Domingo 2026.

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