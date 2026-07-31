Jason Hotch rompe racha de Mustafa Ali y conquista el Título Internacional de TNA

Mustafa Ali cae tras meses invicto y la compañía de TNA tiene un nuevo campeón

Jason Hotch derrotó a Mustafa Ali y se convirtió en nuevo Campeón Internacional de TNA, luego de aprovechar una oportunidad que había ganado mediante la votación del vestidor. Ali llegaba al combate sin haber recibido una derrota por cuenta de tres en una lucha individual desde enero y comenzó con control a ras de lona, pero Hotch respondió con golpes en el exterior, un DDT sobre el piso y un moonsault que cambió el ritmo del enfrentamiento.

El momento central llegó cuando ambos intercambiaron ataques sobre el esquinero y Hotch lanzó a Ali con un superplex hacia el exterior, donde los dos atravesaron una mesa. Los luchadores regresaron al ring antes de la cuenta de diez, aunque la lucha se volvió más caótica después de que Ali utilizara al árbitro como protección. El entonces campeón golpeó a Hotch por debajo del cinturón y lo atacó con una correa, mientras Skylar y Tasha Steelz intervinieron para impedir una victoria irregular.

Ali conectó un piledriver y después un 450 splash, pero Hotch consiguió levantar el hombro antes de la tercera palmada. El retador evitó otro ataque, derribó a Ali desde la esquina y ejecutó un doble stomp seguido de un splash desde la tercera cuerda. La cuenta llegó a tres y confirmó el cambio de monarca.

Leon Slater firma una victoria que sacude a The System

Leon Slater y Ricky Sosa vencieron a The System, representado por Cedric Alexander y Eddie Edwards, en un combate por parejas marcado por los ataques aéreos y los constantes relevos. La rivalidad llegó al ring después de que Slater y Sosa rechazaran los comentarios del grupo, que los había señalado como luchadores pasajeros dentro de TNA. Desde el inicio, Sosa intentó neutralizar la fuerza de Edwards con velocidad, mientras Alexander intervino para derribar a Slater del borde del cuadrilátero.

El combate cambió de control en distintos momentos. Slater y Sosa aislaron a Edwards con ofensiva combinada, pero la experiencia de Alexander y su compañero permitió que The System respondiera con golpes coordinados y distracciones desde ringside. Alisha también intervino para generar una apertura, situación que Edwards aprovechó para frenar a Sosa. Sin embargo, este logró escapar de un suplex y entregó el relevo a Slater, quien ingresó con una patada sobre Alexander y un crossbody desde la tercera cuerda.

Alexander estuvo cerca del triunfo después de aplicar un Michinoku Driver sobre Slater, aunque la cuenta se quedó en dos. Sosa respondió con una missile dropkick y después sacó a Edwards del ring, dejando al campeón de la División X sin respaldo. Slater evitó la interrupción final de The System y conectó un Swanton 450 sobre Alexander para quedarse con la victoria.

Hartwell sobrevive al castigo y avanza

Indi Hartwell derrotó a Thea Hail en los cuartos de final del torneo por el Campeonato de Televisión de las Knockouts de TNA y aseguró su lugar en la siguiente ronda. El combate enfrentó a dos luchadoras con pasado en NXT, en una llave marcada por el trabajo sobre el brazo de Hartwell y los constantes intentos de rendición de Hail. La ganadora avanzó para medirse ante M By Elegance, quien recibió pase directo a semifinales después del empate registrado en una lucha de la ronda anterior.

Thea Hail enfocó su estrategia en el brazo de Hartwell desde los primeros minutos. Después de escapar de una llave, conectó una dropkick sobre la extremidad y mantuvo la presión con pisotones, torsiones y una arm breaker. Hail también buscó cerrar el combate con una llave al brazo y más tarde transformó un intento de spinebuster en una Kimura de pie, aunque Hartwell consiguió liberarse con un fallaway slam.

La ofensiva de Hail continuó con un crossbody desde la tercera cuerda y un rolling thunder, pero Hartwell evitó el impacto. Indi intentó ejecutar una powerbomb, aunque el daño acumulado en el brazo le impidió completar el movimiento. Pese a esa limitación, encontró una última apertura y conectó el Hertz Donut para conseguir la cuenta de tres. Con el triunfo, Hartwell avanzó a las semifinales del torneo, donde enfrentará a M By Elegance.

The Elegance Brand gana por descalificación

The Elegance Brand dejó en el camino a Allie, integrante de DemonXBunny, por descalificación en la lucha por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts de TNA. El combate comenzó con una ausencia que marcó el desarrollo de la defensa, ya que Rosemary no apareció junto a su compañera y Allie tuvo que enfrentar sola a Heather y M. La revancha se produjo después de que DemonXBunny conquistara los cinturones en Slammiversary.

Allie intentó contener a las dos retadoras desde los primeros minutos, pero M y Heather aprovecharon la superioridad numérica para castigarla en distintos sectores del ring. A pesar de ello, la campeona respondió cuando levantó las rodillas para frenar un ataque combinado y después conectó un doble DDT. La situación cambió con la intervención de The Concierge, quien subió al borde del cuadrilátero con uno de los cinturones.

Allie forcejeó con The Concierge, le atacó los ojos y posteriormente golpeó con el campeonato a Mr. Elegance. La campeona también impactó a M con el cinturón frente al árbitro, quien ordenó la descalificación. The Elegance Brand obtuvo la victoria por esa vía, aunque DemonXBunny mantuvo los títulos al no producirse una cuenta de tres ni una rendición.

Stone avanza a la semifinales en el torneo TNA

Jada Stone derrotó a Jody Threat en los cuartos de final del torneo por el Campeonato de Televisión de las Knockouts de TNA, resultado que le permitió avanzar a las semifinales. Threat había llegado a esta ronda después de superar a Gabby Forza, mientras Stone obtuvo su lugar tras imponerse a Alisha Edwards. La ganadora quedó a la espera de la vencedora entre Mara Sade y Heather By Elegance.

Desde el inicio, Threat intentó imponer su ventaja de tamaño y fuerza con golpes en la esquina, un suplex y varios ataques de poder, pero Stone respondió con velocidad para equilibrar el combate. Después de enviar a su rival fuera del ring, conectó un jawbreaker, un drop toe hold y un 619. Más tarde, Stone ejecutó un split-legged moonsault desde la tercera cuerda, aunque la cuenta del árbitro se quedó en dos.

Threat recuperó el control con una pump kick y un German suplex, antes de cargar a Stone sobre los hombros en busca del movimiento definitivo. Stone logró escapar, utilizó varias volteretas para rodear a su rival y la sorprendió con un paquete para llevarse el triunfo.

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