Álex Diego destaca el enfoque de México sub 20 tras cerrar invicto la fase de grupos

Con tres victorias consecutivas y portería invicta, el equipo avanzó a los cuartos de final

Álex Diego destaca mentalidad y apoyo de la afición. Imago 7

La selección mexicana sub 20 concluyó con paso perfecto la fase de grupos del Premundial de Concacaf 2026 después de derrotar 4-0 a Guatemala y asegurar el liderato del Grupo B. Tras el encuentro, el técnico Álex Diego resaltó la concentración del plantel y aseguró que sus jugadores tienen claros los objetivos de cara a los cuartos de final.

El entrenador explicó que el equipo no pierde de vista la meta principal pese a haber completado la primera ronda con tres victorias, nueve goles a favor y la portería invicta. Para Diego, el primer lugar del sector representa únicamente un avance dentro del camino que México pretende completar en el torneo. “El enfoque es total. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y qué objetivos tenemos que cumplir. Dimos un paso con la calificación y al colocarnos arriba del grupo, pero el equipo está totalmente metido y el enfoque es del 100 por ciento”, declaró en declaraciones dadas en zona mixta.

Álex Diego confía en el crecimiento mental de sus jugadores

El estratega también habló sobre la manera en que los jóvenes deben aprender a responder ante la presión y los distintos escenarios que presenta una competencia internacional. Señaló que buena parte de la plantilla ya cuenta con experiencia en la primera división y ha comenzado a asumir responsabilidades dentro de sus clubes.

“Ellos tienen que ir aprendiendo. La mayoría ya está en primera división, tiene minutos y ha vivido escenarios importantes. Ellos mismos van construyendo esa personalidad y ese manejo de situaciones mentales que cada vez los hará mejores futbolistas”, explicó.

México tuvo que trabajar durante buena parte del primer tiempo para superar el bloque defensivo de Guatemala, pero consiguió abrir el marcador antes del descanso y amplió la diferencia en la segunda mitad. Diego Ramírez, Hugo Camberos, Luis Gamboa y Sahiel Cedillo marcaron los goles del triunfo en el Estadio Cuauhtémoc.

El técnico pide mayor apertura del estadio para recibir a la afición

Álex Diego también agradeció el respaldo recibido durante los partidos disputados en Puebla y destacó la conexión que se ha generado entre el plantel y los seguidores. El técnico consideró que la asistencia podría crecer durante la ronda de eliminación directa.

“Estaría bueno que abrieran más el estadio y que viniera más gente. Hay una buena conexión entre el grupo de jugadores y la afición. El apoyo es impresionante y eso nos motiva a seguir mucho más adelante”, comentó.

La selección mexicana sub 20 espera conocer a su rival para los cuartos de final, instancia en la que buscará mantener el rendimiento mostrado durante la fase de grupos. El equipo de Álex Diego pretende acercarse al boleto para el Mundial sub 20 de 2027 y continuar su camino dentro del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

TE PUEDE INTERESAR