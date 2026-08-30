La sentencia de Gil Mora en contra del América después de vencer a Pumas

El doblete de Gilberto Mora frente a los Pumas dejó con mucha confianza al delantero de los Xolos de Tijuana que lanzó su primera amenaza en el torneo

Gilberto Mora amenaza al América | Imago7

Gilberto Mora se convirtió en la figura de Tijuana con un doblete ante Pumas y, tras la victoria de los Xolos, lanzó una advertencia al América de cara a su próximo partido en la Liga MX. La joya mexicana de 17 años dejó claro que el conjunto fronterizo viajará a la Ciudad de México con un objetivo definido: repetir el golpe ante los universitarios y regresar a casa con los tres puntos frente a las Águilas. Lee la nota completa.

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