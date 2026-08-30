La sentencia de Gil Mora en contra del América después de vencer a Pumas
El doblete de Gilberto Mora frente a los Pumas dejó con mucha confianza al delantero de los Xolos de Tijuana que lanzó su primera amenaza en el torneo
Gilberto Mora se convirtió en la figura de Tijuana con un doblete ante Pumas y, tras la victoria de los Xolos, lanzó una advertencia al América de cara a su próximo partido en la Liga MX. La joya mexicana de 17 años dejó claro que el conjunto fronterizo viajará a la Ciudad de México con un objetivo definido: repetir el golpe ante los universitarios y regresar a casa con los tres puntos frente a las Águilas. Lee la nota completa.