Santos vs Tigres en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Santos vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El historial reciente favorece por completo a Tigres. Los felinos ganaron los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX ante Santos, periodo en el que anotaron 15 goles y únicamente recibieron uno. El choque más reciente se disputó el 6 de febrero de 2026 y terminó con victoria regiomontana por 5-1.

Tigres 5-1 Santos | Clausura 2026

Santos 0-1 Tigres | Apertura 2025

Tigres 3-0 Santos | Clausura 2025

Santos 0-3 Tigres | Apertura 2024

Santos 0-3 Tigres | Clausura 2024