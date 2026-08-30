Santos vs Tigres en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Sigue el resultado del Santos vs Tigres en la Liga MX, los Guerreros buscan sumar su primer punto del Apertura 2026
¡Alineaciones confirmadas!
Santos | Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Efraín Orona, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Aldo López, Diego González, Ezequiel Bullaude, Francisco Villalba, Ramiro Sordo, Kevin Palacios.
Tigres | Nahuel Guzmán, Alan Franco, Joaquim Pereira, Vladimir Loroña, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Rômulo Zanré, Diego Sánchez, Rodrigo Aguirre.
¿A qué hora juega Santos vs Tigres y dónde ver hoy 29 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?
El partido Santos vs Tigres se disputará este sábado 29 de agosto a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila. El compromiso correspondiente a la sexta jornada del Apertura 2026 podrá seguirse por Canal 5, TUDN, ESPN y ViX Premium, además de otras alternativas digitales como Disney+ Premium y Layvtime, de acuerdo con la programación disponible.
Antecedentes Santos vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El historial reciente favorece por completo a Tigres. Los felinos ganaron los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX ante Santos, periodo en el que anotaron 15 goles y únicamente recibieron uno. El choque más reciente se disputó el 6 de febrero de 2026 y terminó con victoria regiomontana por 5-1.
Tigres 5-1 Santos | Clausura 2026
Santos 0-1 Tigres | Apertura 2025
Tigres 3-0 Santos | Clausura 2025
Santos 0-3 Tigres | Apertura 2024
Santos 0-3 Tigres | Clausura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Tigres parte como favorito para llevarse los tres puntos de acuerdo con los momios de caliente.mx. La victoria del conjunto regiomontano paga -132, mientras que un triunfo de Santos aparece en +310 y el empate se encuentra en +300. Las cuotas pueden modificarse antes y durante el encuentro.
Santos vs Tigres, en vivo
Santos y Tigres se enfrentan este sábado 29 de agosto en el Estadio Corona, dentro de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Guerreros llegan con la necesidad de sumar después de perder sus primeros cinco partidos del campeonato, mientras el conjunto regiomontano busca darle continuidad al triunfo conseguido en la fecha anterior.
Santos ocupa el lugar 17 de la clasificación con cero puntos, cuatro goles a favor y 11 en contra. Tigres aparece en el puesto 15 con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y tres derrotas. Los felinos vienen de superar 2-0 al Atlante con anotaciones de Rodrigo Aguirre y Juan Brunetta, mientras los laguneros cayeron 3-2 frente al Puebla.