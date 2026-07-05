¡Las Águilas vuelan! América supera a la Jaiba Brava y se lleva la Copa DIF Madero

Las Águilas cerraron su segundo amistoso de pretemporada y primero en territorio mexicano con triunfo de 2-0

Alexis Gutiérrez puso el primero para los azulcremas | Imago7

América venció 2-0 a la Jaiba Brava del Tampico Madero en la Copa DIF Madero, en un partido amistoso disputado en el Estadio Tamaulipas como parte de su preparación rumbo al Apertura 2026. El conjunto azulcrema resolvió el encuentro con anotaciones de Alexis Gutiérrez y Alan Cervantes, una en cada tiempo.

El partido comenzó con América tomando la iniciativa desde los primeros minutos. Al minuto 6, Henry Martín mandó el balón al fondo de la portería tras un tiro de esquina por la banda izquierda, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego del delantero americanista después del primer toque dentro del área.

La Jaiba Brava tuvo en Gerardo Ruiz a uno de sus elementos con mayor actividad durante la primera parte. El portero del Tampico Madero respondió al minuto 12 con una atajada tras un disparo desde fuera del área, mientras América continuó generando aproximaciones por distintos sectores del campo.

Las Águilas también tuvieron una opción clara al minuto 28, cuando Isaías Violante envió un centro desde la banda derecha para Henry Martín. El delantero yucateco buscó cerrar la jugada dentro del área, pero el contacto no fue suficiente para dirigir el balón a la portería, por lo que el marcador se mantuvo sin movimiento.

El 1-0 llegó al minuto 40, después de una acción construida por el costado derecho. Kevin Álvarez mandó un centro al área y Alexis Gutiérrez apareció para empujar el balón con una barrida, colocando en ventaja al América antes del descanso. La primera mitad terminó con el conjunto capitalino arriba por la mínima diferencia.

En el segundo tiempo, América realizó movimientos para repartir minutos entre sus futbolistas. Patricio Salas ingresó por Raphael Veiga y Guillermo Cortéz tomó el lugar de Alexis Gutiérrez, mientras la Jaiba Brava también modificó su equipo. Más adelante, José Zúñiga entró por Henry Martín y Dagoberto Espinoza sustituyó a Kevin Álvarez.

Uno de los momentos del complemento fue el debut americanista de Icaro Da Conceicao. El joven brasileño de 19 años ingresó por Erick Sánchez durante la segunda mitad, sumando sus primeros minutos con la camiseta azulcrema en el amistoso frente al Tampico Madero.

América amplió la ventaja al minuto 39 del complemento, luego de una mano de Alberto López dentro del área. Alan Cervantes tomó el balón para cobrar la pena máxima y marcó el 2-0 con un disparo bajo hacia el lado izquierdo del portero, resultado que terminó por definir el encuentro tras los tres minutos agregados.

Con este resultado, América cerró su participación en la Copa DIF Madero con triunfo ante la Jaiba Brava, en un encuentro que le permitió sumar ritmo de juego, observar variantes y dar minutos a elementos juveniles. El equipo azulcrema continuará su preparación de cara al Apertura 2026, mientras Tampico Madero completó un compromiso que formó parte de un evento con causa en Ciudad Madero.

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