Los entrenadores que debutan en el Apertura 2026 

Varios estrategas asumirán nuevos retos en este Apertura 2026. Estas son las nuevas caras en los banquillos del fútbol mexicano

Diego Mejía ilusiona al Atlético San Luis | Imago7

Como cada semestre, nuevas caras llegan a las instituciones en búsqueda de optimizar la competitividad de los equipos. En el Apertura 2026, tendremos una oleada de directores técnicos que comenzarán nuevos proyectos en la Liga MX. A continuación, te dejamos un poco de los retos que cada uno de ellos enfrentará en este torneo corto con sus respectivas escuadras. LEE LA NOTA COMPLETA

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