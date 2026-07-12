Los entrenadores que debutan en el Apertura 2026 

Publicado por Redacción Claro Sports

Varios estrategas asumirán nuevos retos en este Apertura 2026. Estas son las nuevas caras en los banquillos del fútbol mexicano

Diego Mejía Campo regresó al fútbol mexicano tras su paso exitoso por Canadá en busca de preparar los primeros detalles de cara al Apertura 2026 | Imago7
Diego Mejía ilusiona al Atlético San Luis | Imago7

Como cada semestre, nuevas caras llegan a las instituciones en búsqueda de optimizar la competitividad de los equipos. En el Apertura 2026, tendremos una oleada de directores técnicos que comenzarán nuevos proyectos en la Liga MX. A continuación, te dejamos un poco de los retos que cada uno de ellos enfrentará en este torneo corto con sus respectivas escuadras. LEE LA NOTA COMPLETA

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