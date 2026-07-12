Bellingham responde a las críticas de Tuchel tras el triunfo de Inglaterra

El delantero de Inglaterra reveló que su mamá lo aconsejó para no sumar más tarjetas en el Mundial 2026

Inglaterra avanzó a las semifinales del Mundial 2026 tras superar a Noruega 2-1 en tiempo extra, con un desempeño destacado de Jude Bellingham, autor del doblete que definió el encuentro y que lo coloca como una pieza clave del equipo.

En declaraciones posteriores al duelo, Bellingham respondió a las críticas de Thomas Tuchel sobre la actuación del equipo y negó que existieran problemas de mentalidad: “Sí, bueno, lo que sea“, dijo ante la calificación de Tuchel del partido.

El mediocampista explicó cómo la combinación de factores técnicos, tácticos y psicológicos influye en el rendimiento del equipo. “Para mí, lo más importante es cómo se manejan los reveses y la adversidad, y este equipo lo ha demostrado nuevamente”, señaló en la zona mixta. Además, destacó la habilidad de sus compañeros para mantener la concentración y superar las dificultades: “Eso es una habilidad muy valiosa de cara a esta etapa del torneo“.

Bellingham también se refirió a la presión que generan las expectativas de los entrenadores y compañeros, especialmente en condiciones exigentes frente a rivales como Erling Haaland, Odgaard, Nusa o Sorloth. En su opinión, la clave del triunfo reside en mantener un ambiente positivo y en la capacidad de adaptarse al desarrollo del partido: “A veces hay que ganar de manera sucia y lo hemos hecho nuevamente esta noche“, indicó.

Sobre su impacto personal en el juego, Bellingham declaró: “Soy un chico confiado, pero no sueñas con partidos así por la noche. Es bueno poder ayudar al equipo, pero el esfuerzo de los compañeros es lo que marca la diferencia“. Reconoció la labor de sus compañeros y la importancia de reconocer su trabajo dentro del campo: “Pueden estar realmente orgullosos y yo me aseguraré de que lo sientan”.

El mediocampista recordó además la influencia de su familia en su preparación, especialmente de su madre: “Mi mamá me lo repetía toda la semana: ‘ten cuidado con esa tarjeta amarilla’. Cuando escuchas a alguien que te aconseja y un árbitro te da margen para jugar correctamente, todo es más fácil“, comentó.

Finalmente, subrayó la competencia equilibrada del encuentro: “Al final, fue un partido muy bien competido y, afortunadamente, pude salir ileso“.

Dan Burn destaca la mentalidad de Inglaterra tras avanzar a semifinales

Dan Burn destacó la fortaleza mental de Inglaterra tras la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 y reconoció que el equipo supo manejar un partido exigente ante Noruega. El defensor señaló que evitó concentrarse en el ambiente generado en Inglaterra alrededor del torneo para mantenerse enfocado en el presente. “Estoy tratando de mantenerme alejado de eso lo más posible. Todo el mundo quiere hablar del tema en casa, pero intento mantenerme concentrado en el momento”, explicó.

Burn ingresó de cambio durante el encuentro y aseguró que estaba preparado para un partido de ese tipo. “Estaba desesperado por entrar. Sabía que probablemente sería un juego en el que tendría minutos y solo tenía que hacer lo que sé hacer”, comentó. Sobre el silbatazo final, admitió que sintió alivio después de disputar 120 minutos bajo altas temperaturas. “Fue un partido duro para los dos equipos. Jugar 120 minutos con ese calor es terrible. Entiendo por qué el nivel del juego no fue el que la gente esperaba, pero estamos felices de haber avanzado”, afirmó.

El defensor también resaltó la unión del plantel y el aporte de Jude Bellingham. “Puedes hablar mucho de hermandad y carácter, pero hasta que lo ves en la cancha es difícil creerlo. En los últimos dos partidos demostramos que podemos sacar adelante encuentros cuando no jugamos bien”, señaló.

Además, elogió al mediocampista inglés: “Cuando tienes a alguien como Jude, capaz de crear goles de la nada y que hace mucho trabajo que no siempre se ve, sabes que siempre estás en el partido”. Finalmente, recordó su experiencia en el Estadio Azteca durante el duelo ante México: “México fue increíble. Jugar en un estadio tan icónico fue algo especial y será un recuerdo para toda la vida”.

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