¡Tuchel, nada contento! El técnico asegura que ante Noruega tuvieron suerte: “Nos complicamos la vida”

El entrenador señaló que los jugadores cometieron errores tácticos, fueron descuidados y faltó rapidez, aunque el resultado final es positivo. Aclaró que la clasificación se logró por calidad y no por mentalidad

El alemán asegura que hay mucho que corregir de cara a las semifinales | Reuters

Inglaterra logró su pase a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Noruega, pero el seleccionador Thomas Tuchel dejó claro que el triunfo no lo satisface completamente. El estratega alemán reconoció que el equipo enfrentó complicaciones durante el encuentro y analizó los aspectos que necesitan mejorar. “Hoy nos hemos complicado la vida, nos la hemos puesto muy difícil”, declaró Tuchel al finalizar el partido.

El técnico destacó que, aunque el resultado es favorable y sitúa a Inglaterra entre los cuatro mejores del torneo, el rendimiento general del equipo dejó varias áreas por corregir. “El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro últimos. Es increíble. (Pero) No estoy contento con el rendimiento”, expresó, subrayando la importancia de no conformarse solo con la clasificación.

En cuanto a los errores tácticos y la falta de consistencia, Tuchel señaló: “El compromiso está ahí, pero nos hemos complicado la vida, muy difícil por la forma en que hemos jugado, por cómo hemos jugado. Descuidados, errores tácticos, falta de rapidez. No hemos sido lo suficientemente constantes. Hemos tenido suerte”.

Respecto a la mentalidad del equipo, el entrenador aclaró que la clasificación no fue un problema mental sino de ejecución en el campo. “¿Mentalidad? Clasificarnos ha sido por pura mentalidad. ¿Cómo se puede hablar de mentalidad ahora? Esto es pura mentalidad. No es un problema de mentalidad. Es la calidad de nuestro juego. Se trata de calidad, tenemos que jugar mejor”, enfatizó.

Tuchel también destacó el desempeño de Jude Bellingham, señalando que el mediocampista es “de talla mundial”; “No hay más que decir, lo hace en cada partido. De talla mundial”, reconociendo la contribución constante del joven jugador en cada fase del torneo.

De cara a las semifinales, el seleccionador pidió mantener el enfoque y la mejora continua, al tiempo que valoró el momento de celebrar la clasificación. “Mejoraremos, tenemos que mejorar. Ahora es momento de celebrar. Ahora hay que saborearlo todo. Necesitamos todo para ofrecer un mejor rendimiento”, concluyó.

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