Miguel Herrera pone su futuro en duda tras la derrota del Atlante ante San Luis

Los Potros suman apenas 14 puntos en 14 jornadas y están obligados a ganar sus últimos tres partidos para mantener sus aspiraciones de Liguilla

La derrota 1-0 ante Atlético de San Luis dejó al Atlante en una posición comprometida dentro del Apertura 2026 y también abrió interrogantes sobre la continuidad de Miguel Herrera. El técnico de los Potros reconoció que comenzará a evaluar su futuro junto con la directiva después de un partido en el que su equipo volvió a pagar caro la falta de contundencia.

Atlante generó oportunidades para cambiar el rumbo del encuentro en el Estadio Banorte, pero no consiguió superar a Gibrán Lajud. Benjamín Galdames castigó a los azulgranas al minuto 59 y, ya en el tiempo añadido, Walter Clar desperdició un penalti que habría significado el empate, un desenlace que Herrera utilizó para ejemplificar los problemas que han acompañado al equipo.

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“Desafortunadamente, el equipo no está siendo certero, hemos fallado en jugadas puntuales. Como les digo a los muchachos, hay jugadas que tenemos que meter y ser contundentes, porque el rival no nos perdona”, declaró.

El resultado dejó al Atlante con 14 puntos después de 14 jornadas, producto de tres victorias, cinco empates y seis derrotas. Aunque todavía mantiene opciones matemáticas de avanzar a la Liguilla, el margen de error se ha reducido y Herrera confirmó que esta semana comenzará a revisar su situación con la dirigencia.

“Yo creo que esta semana empezamos a platicar con la directiva qué es lo que sigue. Sacarán sus conclusiones ellos y sacaré mi conclusión con mi cuerpo técnico, y tomaremos decisiones en conjunto”, explicó.

Uno de los momentos determinantes llegó en el cierre del partido. Después de que el VAR confirmara una pena máxima a favor del Atlante, Walter Clar tomó el balón al 90+4′, pero Lajud detuvo su disparo y el propio atacante estrelló el contrarremate en el larguero, dejando escapar la última gran oportunidad de rescatar un punto.

“Para este penal había tres tiradores. De verlos entrenar, patear en entrenamientos, no lo dudé, pero ¿qué le vamos a hacer? No es lo mismo patear en un entrenamiento que ya con gente”, comentó.

Atlante todavía puede alcanzar 23 puntos si gana sus tres compromisos restantes, pero necesitará reaccionar de inmediato para mantenerse en la pelea por la clasificación. Mientras el equipo prepara el cierre de la fase regular, Herrera y la directiva analizarán los resultados recientes y definirán en conjunto el rumbo del proyecto.