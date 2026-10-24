Resultado de MiLoto hoy, 23 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este viernes 23 de octubre.

Resultados MiLoto.

La actividad del azar no se detiene. Como todos los viernes, se efectuó un nuevo sorteo del popular juego de MiLoto, uno de los más soñados por los colombianos. No hay todavía un ganador absoluto, por lo que el acumulado se estira rumbo a la próxima premiación. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Resultado del MiLoto de este viernes, 23 de octubre de 2026

Números ganadores: 01 – 06 – 11 – 35 – 37

01 – 06 – 11 – 35 – 37 Nuevo acumulado: $230 millones de pesos.

Resultados de MiLoto el 23 de octubre

Así puede jugar al MiLoto

El famoso juego de azar ofrece una dinámica muy atractiva con base en elegir cinco números entre 1 y 39. Usted puede acceder a una escala importante de premios, los cuales se incrementan a medida de que vaya acertando (a partir de dos coincidencias empiezan los premios). Si le atina a todos los números, se lleva el premio mayor acumulado de la jornada. En caso de que no haya ganador absoluto, el monto irá creciendo para el siguiente sorteo.

Premios del MiLoto: así se pueden reclamar

El procedimiento está sujeto al monto total que haya ganado el usuario. Los valores de menor cuantía pueden redimirse en cualquiera de los puntos autorizados. Sin embargo, es pertinente verificar previamente los límites máximos de entrega. Encaso de superar dicho tope, es necesario presentar la documentación específica y gestionar el cobro en una oficina principal autorizada.

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