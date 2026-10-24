Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 23 de octubre de 2026
El viernes volvió a dejar grandes emociones con el sorteo de tres loterías principales que ofrecen enormes posibilidades.
Los viernes siempre están cargados de grandes emociones para los juegos de azar en Colombia. El cronograma que anticipa el fin de semana propone el sorteo de tres loterías principales, destacando la de Medellín, que tiene uno de los premios mayores más importantes del territorio cafetero. Además, los chances dan la posibilidad de que muchos colombianos multipliquen el valor de su tiquete.
Lotería de Medellín
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Lotería de Santander
Lotería de Risaralda
Resultados de chances
- Dorado Noche: 9023-4
- Astro Luna: 3289 – Acuario
- Cafeterito Noche: 7501-7
- Pick 4: 6055
- Pick 3: 905
- Caribeña Noche: 3066-8
- Sinuano Noche: 9065-9
- Motilón Noche: 2452-9
- Fantástica Noche: 4599-5
- Culona Noche: 4338
- Chontico Noche: 4289-6
- Paisita Noche: 2967
Premios de lotería: así se cobran
Cada procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que las compañías pueden tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.