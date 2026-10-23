La Granja VIP 2026, viernes de La Traición: ¿Cómo funciona, qué beneficios tiene y quiénes podrían salir nominados hoy?

La Granja VIP 2026 vive un viernes de La Traición. Fernando Lozada decidirá a quién salvar y nominar, mientras las alianzas ponen en riesgo a varios famosos antes del domingo

¿Quién será traicionado en La Granja VIP hoy? | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 tendrá este viernes 23 de octubre una nueva gala de La Traición, una dinámica que puede modificar la lista de nominados y cambiar el futuro de los participantes antes de la eliminación del domingo. Las alianzas, los enfrentamientos y las decisiones individuales serán determinantes para definir quiénes continuarán en riesgo.

Fernando Lozada será el protagonista de la noche después de ganar el Juego de Salvación del jueves 22 de octubre. Su victoria no solamente le permitió abandonar la tabla de nominados, sino que también le otorgó el poder de proteger a otro compañero y enviar a un participante directamente a la lista de posibles eliminados.

La competencia llega a esta instancia con cuatro famosos nominados: Manelyk González, Azalia Ojeda, Rafael Mercadante y Mario ‘Mono’ Osuna. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que alguno consiga salvarse y otro ocupe su lugar, dependiendo de la decisión que tome Lozada durante la transmisión de este viernes.

El panorama también está marcado por las estrategias entre los equipos de la granja y las tensiones que involucran a Niurka Marcos, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras y otros participantes. Mientras unos buscan proteger a sus aliados, otros intentan evitar que sus rivales lleguen con ventaja a la siguiente eliminación, programada para el domingo 25 de octubre.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es una dinámica que se celebra cada viernes y permite modificar la tabla de nominados antes de la eliminación dominical. El participante que gana el Juego de Salvación del jueves obtiene dos beneficios: rescatar a un compañero que continúa nominado y enviar a otro granjero a la lista de posibles eliminados. De esta manera, alguien que parecía estar protegido puede terminar dependiendo de los votos del público.

En esta ocasión, Fernando Lozada consiguió la victoria del jueves después de superar un circuito de habilidades físicas y mentales. Antes de la prueba, los concursantes participaron en la dinámica de ‘Echar Tierra’, en la que sus compañeros eligieron a quién impedirían competir. Mario ‘Mono’ Osuna acumuló la mayor cantidad de votos y quedó bloqueado, mientras Fernando aprovechó su oportunidad para salvarse.

El beneficio también puede presentar modificaciones inesperadas durante la gala. En semanas anteriores, la aparición de ‘Copetes’, el Pájaro de la Traición, provocó cambios en las reglas e incluso permitió realizar una traición doble. Por ello, la decisión del ganador no necesariamente representa el único movimiento de la noche y la tabla definitiva se conocerá hasta que concluya la transmisión.

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy 23 de octubre y quién salvado?

Niurka Marcos y Natalia Alcocer aparecen entre las posibles candidatas a recibir la traición de Fernando Lozada. El pasado 21 de octubre, el participante reconoció durante una conversación con Azalia Ojeda que contemplaba nominar a ambas. También mencionó a Rafael Mercadante por diferencias recientes, aunque este último ya se encuentra en la tabla de nominación. Hasta ahora, Lozada no ha confirmado públicamente su decisión definitiva para este viernes.

En cuanto a los posibles salvados, Manelyk González figura entre las opciones que podría considerar Fernando, especialmente después de la propuesta que recibió de Julio Camejo. El actual capataz le planteó proteger a Manelyk a cambio de no perjudicar a los integrantes de su grupo. Sin embargo, no existe una confirmación de que Fernando haya aceptado ese acuerdo, por lo que Azalia, Rafael y Mono Osuna también conservan posibilidades de recibir el beneficio.

La incertidumbre aumenta porque Fernando ya protagonizó una nominación contra Mono Osuna durante la Asamblea del miércoles 21 de octubre. El conductor utilizó el poder del Huevo Dorado para enviar al exfutbolista a la tabla y explicó que actuó pensando en su propia permanencia. Su decisión provocó cuestionamientos entre los participantes y reforzó su postura de competir sin comprometerse completamente con ninguno de los equipos.

Mientras tanto, las estrategias continúan dentro de la granja. Manelyk, Azalia y Mono comenzaron a considerar a Pablo Montero como posible objetivo de nominación o para ocupar el puesto de Peón durante la próxima semana. Por otro lado, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras manifestó nuevamente su cansancio por las labores de la granja e incluso planteó la posibilidad de abandonar el programa, aunque no hay confirmación de una renuncia y actualmente no forma parte de los nominados.

Otro factor pendiente es la dinámica del ‘Eslabón más débil’, en la que Mario ‘Mono’ Osuna y Rafael Mercadante terminaron seleccionados por sus respectivos equipos. Ambos obtuvieron la Herradura Dorada, pero TV Azteca informó que será hasta el domingo cuando conozcan el beneficio correspondiente. Esta situación mantiene abierta otra posibilidad de cambio antes de la eliminación.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

El Viernes de La Traición de La Granja VIP 2026 se transmitirá este 23 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por la señal de televisión abierta de Azteca UNO. También estará disponible gratuitamente a través de la página oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Para quienes prefieren seguir la convivencia durante todo el día, Disney+ ofrece la transmisión 24/7 de La Granja VIP mediante suscripción, con acceso a las actividades, conversaciones y conflictos de los participantes. TV Azteca también ha informado que cuenta con acceso gratuito a la señal continua a través de su aplicación y sitio web, con registro.

Finalmente, la próxima Gala de Eliminación está programada para el domingo 25 de octubre a las 20:00 horas. El público podrá votar por sus participantes favoritos desde el portal oficial de votaciones, con 10 votos diarios que pueden concentrarse en un solo concursante o distribuirse entre varios. El granjero que reciba menos apoyo quedará eliminado, una vez que concluya la votación durante la gala.