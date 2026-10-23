Posibles alineaciones de Once Caldas vs Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El derbi del Eje Cafetero trae un momento delicado para ambos clubes en un duelo que es muy esperado por ambas aficiones.

Once Caldas y Deportivo Pereira juegan el derbi del Eje Cafetero.

La jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II trae uno de esos partidos que es esperado por las aficiones de los dos clubes en cuestión. Se trata del derbi del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, encuentro que tiene muchas cosas en juego. El Blanco Blanco está muy cerca de los lugares de clasificación, mientras que el Matecaña ya debe ir sumando puntos para evitar el descenso el año que viene.

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Patiño; Juan Nieto, Andrés Colorado, Jáder Quiñones; Michael Barrios, Felipe Gómez y Jefry Zapata. D.T.: Carlos Valencia.

Posible alineación de Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Pereira: Yimy Gómez; Wálmer Pacheco, Sebastián Urrea, Santiago Aguilar, Fabio Delgado; Jordy Monroy, Éderson Moreno, Jorge Bermúdez; Ánderson Plata, Marco Pérez y John Largacha. D.T.: Alexis Márquez.

¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La acción se dará en el Estadio Palogrande de Manizales a partir de las 8:15 p.m. de este sábado. Todavía no se han confirmado las señales para la transmisión de televisión, pero es probable que esté en el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Lo único seguro es que estará vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

20.10.2026 | Millonarios 1-1 Once Caldas.

17.10.2026 | Independiente Medellín 0-2 Once Caldas.

09.10.2026 | Once Caldas 1-0 Llaneros.

04.10.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas.

25.09.2026 | Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pereira

20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó.

14.10.2026 | Junior 1-1 Deportivo Pereira.

10.10.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali.

04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Deportivo Pereira.

29.09.2026 | Deportivo Pereira 1-2 Santa Fe.

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