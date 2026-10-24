¿Por qué falló el plan de Millonarios para tener su propio estadio en Bogotá?

Hace un par de años, Millonarios de la mano del ingeniero Walter Lavalleja intentó construir su propio estadio en HipoAndes.

El Campín con hinchas de Millonarios | VizzorImage.

La polémica con el Estadio Nemesio Camacho El Campín y la administración que le ha dado la APP Sencia ha puesto en tela de juicio la prevalencia del deporte en el máximo escenario deportivo de los bogotanos. De ese hecho, han salido varias repercusiones que han terminado involucrando no solo a los clubes de Independiente Santa Fe y Millonarios. También al IDRD y la personería de Bogotá.

Con ese contexto, una de las grandes preguntas que ha surgido es el por qué los equipos tradicionales de la capital de la República de Colombia no construyen su propio estadio. Un interrogante que cabría para todos y cada uno de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano ha excepción del Deportivo Cali.

La realidad es que Millonarios ya tuvo un intento por construir su propio estadio en la ciudad de Bogotá. Hace un par de años, cuanto la crisis económica no era una constante en las instituciones del balompié colombiano. El ingeniero uruguayo Walter Lavalleja, líder de la construcción del estadio del Barcelona de Guayaquil, trajo el mismo modelo para implementar con el club ‘embajador’.

Así lo informó el periodista Germán Arango. En aquella época, Millonarios fijó su mirada en el Antiguo Hipódromo de los Andes ubicado a las fueras de Bogotá. El terreno parecía ser ideal para la construcción de un estadio de fútbol y su suelo era perfecto para tener una grama muy parecida a lo que hoy se tiene en el Estadio Metropolitano de Techo. Que por muchos es catalogada como la mejor grama de Colombia.

No obstante, cuando todo estaba listo para comenzar la construcción. Walter Lavalleja y su equipo se dieron cuenta que al cavar para implementar la cimentación del escenario deportivo se iban a encontrar con agua. Lo que terminaría haciendo completamente inestable la infraestructura. Así fue como el intentó se quedó en nada más eso, un intento.

🚨🔵 MILLONARIOS INTENTÓ HACER SU PROPIO ESTADIO EN BOGOTÁ 🏟️ #Millonarios estudió la posibilidad de construir un estadio en Hipoandes, Antiguo Hipódromo a las afueras de #Bogotá El ingeniero Walter Lavalleja🇺🇾 descubrió que al cavar la cimentación del estadio se iban a encontrar con AGUA, lo que hizo imposible la construcción. HOY EN DÍA EL POT IMPIDE LA CONSTRUCCIÓN DE OTRO ESTADIO EN BOGOTÁ. — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 23, 2026

La necesidad de un estadio propio para los clubes de Bogotá

Tras toda la polémica con Sencia por el nefasto estado del terreno de juego luego del concierto de BTS y la cancelación de un partido de fútbol profesional a 15 minutos de su inicio debido a la situación de la cancha. Parece ser una necesidad para los clubes bogotanos la construcción de un nuevo estadio.

Entre eventos culturales, conciertos y demás usos, el Estadio Nemesio Camacho El Campín ha estado envuelto en polémicas en todo lo que va del 2026. Así mismo, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, reveló que la misma empresa estuvo cerca de realizar otro concierto en el Estadio Metropolitano de Techo. Acto que mediante un tutela lograron impedir.

Ahora bien, la necesidad de esa nueva edificación parece ser nada más un sueño. Pues, el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá impide su construcción. En la densidad de construcción de la capital de la república no puede haber un espacio que tenga una ocupación en metros cuadrados tan grande como la de un estadio de fútbol y que no sea en pro del desarrollo urbanístico.

Te puede interesar: