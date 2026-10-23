Posibles alineaciones de América de Cali vs Cúcuta Deportivo por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El Escarlata ha perdido el liderato del campeonato y recibe a un Motilón que lleva cuatro triunfos al hilo.

América de Cali y Cúcuta Deportivo se juegan mucho.

Ya se puede decir que la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II está en su tramo final. Quedan pocas jornadas para conocer a los ocho clasificados a cuadrangulares y viene un duelo que podría ser determinante. América de Cali ha salido del liderato después de meses y tendrá que enfrentar a Cúcuta Deportivo, conjunto que viene remando desde atrás y lleva cuatro triunfos al hilo.

Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Marcos Mina, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Yani Quintero, Yeison Guzmán; Luis Quiñones, Daniel Valencia y Jhon Murillo. D.T.: David González.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Hernán Lopes, Diego Calcaterra, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Sebastián Támara, Carlos Rentería; Gustavo Torres, Dayan Pérez y Jhonatan Agudelo. D.T.: Nicolás Chiesa.

¿Cómo y dónde ver América de Cali vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero de Cali a las 6:05 p.m. de este sábado. Ya se ha confirmado que la transmisión de televisión estará únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Otra manera de acceder es vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de América de Cali

21.10.2026 | Barranquilla 0-4 América de Cali.

18.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 América de Cali.

11.10.2026 | América de Cali 1-2 Independiente Medellín.

04.10.2026 | Llaneros 1-2 América de Cali.

23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas.

Últimos cinco partidos de Cúcuta Deportivo

20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional.

11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo.

04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Deportivo Pereira.

26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros.

19.09.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo.

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