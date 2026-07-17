Atlante vuelve a la Liga MX y rompe una sequía de 12 años con gol de Pizzuto

Eugenio Pizzuto marcó el primer gol del Apertura 2026 a los 47 minutos del encuentro ante el Necaxa

Atlante marca el primer gol del partido | Imago 7

El Atlante está de regreso en la Primera División del fútbol mexicano y su retorno quedó marcado desde el inicio del Apertura 2026. Los Potros de Hierro disputaron su primer partido en la Liga MX después de 12 años de ausencia ante el Necaxa y lograron convertirse en los protagonistas de la primera anotación del torneo.

El autor del gol fue Eugenio Pizzuto, quien aprovechó una jugada colectiva para romper el empate y darle al conjunto azulgrana una noche histórica. La anotación llegó apenas iniciado el segundo tiempo en el Estadio Aguascalientes.

La acción se desarrolló al minuto 47 por el costado izquierdo. Jhojan Julio llegó hasta línea de fondo y, antes de que el balón abandonara el terreno de juego, consiguió enviar un centro al área para mantener viva la jugada ofensiva.

Dentro del área apareció Luis Calzadilla, quien controló el esférico y asistió a Pizzuto. El mediocampista mexicano tomó el balón y sacó un disparo directo a portería que dejó sin posibilidades al guardameta Luis Jiménez.

¡GRÍTALOOO, GOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLANTE! 🔥🥹⚽️



Valió la pena la espera, la afición de los Potros vuelve a gritar un gol en el máximo circuito, cortesía de Eugenio Pizzuto.



⚡️@ClubNecaxa 0-1 @Atlante🐴

#LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/cVTYqsURuu — FOX (@somos_FOX) July 17, 2026

Con ese remate, el Atlante no solo abrió el marcador en su regreso a la máxima categoría, sino que también consiguió el primer gol del Apertura 2026. La anotación quedó registrada como la primera del campeonato y como uno de los momentos más significativos de la jornada inaugural.

El tanto tuvo además un peso histórico para la institución. Los Potros de Hierro no marcaban en la Liga MX desde hace más de una década, por lo que la definición de Pizzuto puso fin a una larga espera para la afición azulgrana.

La última anotación del Atlante en Primera División se había producido en la jornada 17 del Clausura 2014. En aquel encuentro, Alberto García firmó un doblete en la derrota 5-2 frente a Chiapas, en lo que terminó siendo el último registro goleador del club antes de su salida del máximo circuito.

De esta manera, Eugenio Pizzuto quedó inscrito en la historia reciente del Atlante como el futbolista que devolvió el gol al conjunto azulgrana en la Liga MX y como el autor de la primera anotación del Apertura 2026, un tanto que simboliza el regreso de los Potros de Hierro a la élite del fútbol mexicano.

Lea también: