Chivas golea a San Luis y escala al subliderato del Apertura 2026

Richard Ledezma volvió a marcar con el Rebaño Sagrado tras siete meses de sequía, curiosamente de nueva cuenta frente a los potosinos

Richard Ledezma definió la victoria de Chivas | Imago7

Chivas volvió a mostrar su mejor versión en el Apertura 2026. El Guadalajara derrotó 3-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX, resultado que le permitió escalar al subliderato general del torneo y confirmar su buen momento bajo el mando de su proyecto deportivo.

El conjunto rojiblanco salió decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos y encontró espacios ante un club potosino que intentó responder con presión en distintos sectores del campo. Sin embargo, la intensidad del Rebaño terminó marcando diferencia, con un equipo que aprovechó sus oportunidades y supo administrar la ventaja conforme avanzaron los minutos.

La primera anotación llegó al minuto 9, cuando el cuadro tapatío armó una acción por el costado de la derecha. Después de un centro al corazón del área por dicho sector, Santiago Sandoval remató con la parte interna del pie izquierdo, el balón se estrelló en el poste y rebotó en la espalda del portero Andrés Sánchez para incrustarse al fondo de las redes. Al final la Liga MX informó que fue autogol del guardameta.

Con la ventaja en el marcador, el Guadalajara ganó confianza y comenzó a manejar mejor los tiempos del encuentro. El Atleti de San Luis buscó reaccionar y adelantó líneas en busca del empate, pero la defensa rojiblanca mantuvo el orden y evitó que los locales encontraran una jugada clara para igualar las acciones antes del descanso.

Gabriel Milito mete a Chivas en la pelea por la cima del liderato

Para la segunda mitad, el Rebaño mantuvo la intensidad y encontró nuevamente la portería rival. El equipo dirigido por Guadalajara aumentó la diferencia con una ofensiva más vertical, aprovechando los espacios que dejó un Atlético de San Luis obligado a buscar el resultado ante su afición.

Chivas no soltó el control del partido y continuó generando peligro en el área potosina. La presión tuvo recompensa con el tercer tanto de la noche, una anotación que terminó por sentenciar el compromiso y dejó sin capacidad de reacción al conjunto local.

El mediocampista estadounidense volvió a hacerse presente en el marcador después de una larga espera, pues su último gol había sido el pasado 31 de enero, cuando curiosamente también enfrentó al Atlético de San Luis y Chivas se impuso 3-2 en la jornada 4 del Clausura 2026.

El cierre del encuentro fue una muestra del momento que atraviesa Guadalajara. El Rebaño consiguió una victoria contundente fuera de casa, mantuvo su portería sin goles y sumó tres puntos que lo colocaron en la segunda posición de la clasificación general del Apertura 2026.

Con este resultado, Chivas llegó a la parte alta de la tabla y confirmó que atraviesa una etapa positiva en el torneo. La goleada en el Alfonso Lastras representó un golpe importante en la pelea por los primeros lugares, mientras San Luis deberá encontrar respuestas después de caer ante un rival que aprovechó cada oportunidad.

El Guadalajara ahora mira hacia los siguientes compromisos con la confianza de haber conseguido una victoria sólida como visitante. El triunfo ante Atlético de San Luis no solo entregó tres puntos, también reafirmó a Chivas como uno de los equipos protagonistas del Apertura 2026 y dueño momentáneo del subliderato general.

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