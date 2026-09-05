San Luis vs Chivas en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Sigue todas las acciones desde el Estadio Libertad Financiera a través de Claro Sports
Chivas quiere mantenerse arriba: Guadalajara comienza esta jornada con 11 unidades y ubicado en la quinta posición. Una victoria esta tarde puede permitirle seguir cerca de los equipos que marcan el ritmo en la parte alta de la tabla.
El último partido del Rebaño: Chivas viene de empatar 1-1 frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Roberto Alvarado adelantó al Guadalajara apenas al minuto 2, pero Salomón Rondón convirtió un penal en la segunda mitad para repartir los puntos.
Comienza la cuenta regresiva desde el Estadio Libertad Financiera. San Luis y Guadalajara se preparan para uno de los encuentros de la jornada 7 del Apertura 2026, con dos equipos que llegan separados por cinco puntos en la clasificación general.
San Luis quiere confirmar su reacción: El conjunto potosino llega después de conseguir su primera victoria del campeonato. El 3-1 sobre Monterrey en el Gigante Acero cortó su espera por un triunfo y ahora buscará demostrar que aquel resultado puede representar el inicio de una recuperación.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Las cuotas previas colocan a Guadalajara como favorito. La victoria de Chivas aparece en -134, mientras el triunfo de Atlético de San Luis paga +335 y el empate se encuentra en +285.
La diferencia responde en parte al inicio de torneo de ambos equipos. Guadalajara llega situado en el quinto puesto y ha perdido solamente uno de sus primeros seis encuentros, mientras San Luis todavía busca salir de la parte baja después de conseguir apenas su primer triunfo.
Sin embargo, el resultado conseguido por los potosinos ante Monterrey modifica el contexto previo. San Luis llega después de ganar 3-1 fuera de casa y tratará de aprovechar ese impulso frente a un Guadalajara que ha mostrado capacidad para competir como visitante.
Antecedentes San Luis vs Chivas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han tenido una tendencia favorable para Guadalajara. Chivas ganó tres de los últimos cinco encuentros, aunque Atlético de San Luis consiguió imponerse en los otros dos.
El antecedente más reciente corresponde al Clausura 2026, cuando Guadalajara salió de San Luis con un triunfo 3-2. Un torneo antes, en el Apertura 2025, el Rebaño también se impuso en un partido de siete goles que terminó 4-3.
San Luis había conseguido previamente dos victorias consecutivas: 3-1 como local en el Clausura 2025 y 1-0 en Guadalajara durante el Apertura 2024. Antes de esos resultados, Chivas había ganado 2-0 en territorio potosino durante el Clausura 2024.
Desde el regreso de San Luis a la Liga MX y a partir del Apertura 2019, los clubes se han enfrentado con un balance cerrado. Chivas suma seis triunfos, tres empates y cinco derrotas, además de 24 goles marcados contra el conjunto potosino.
¿A qué hora juega San Luis vs Chivas y dónde ver hoy 5 de septiembre la jornada 7 de la Liga MX 2026?
El Atlético de San Luis vs Chivas se disputará este sábado 5 de septiembre a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí.
En México, el encuentro estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium. Además, Claro Sports tendrá el seguimiento del partido mediante su minuto a minuto, con las principales acciones, goles, cambios y resultado.
Los locales llegan con seis puntos después de seis fechas. El equipo dirigido por Diego Mejía registra una victoria, tres empates y dos derrotas, resultados que lo mantienen en el lugar 13. Su triunfo más reciente, 3-1 como visitante ante Monterrey, representó un impulso después de varias jornadas sin poder sumar de tres.
Chivas se encuentra en una posición distinta. Guadalajara suma 11 puntos con tres victorias, dos empates y una derrota. Su último encuentro terminó 1-1 frente a Pachuca: Roberto Alvarado abrió el marcador apenas al minuto 2 y Salomón Rondón empató de penal durante la segunda parte.
Bienvenidos al ASL vs Chivas en la Liga MX
Atlético de San Luis y Chivas ponen frente a frente dos momentos distintos este sábado en el Estadio Libertad Financiera. Los potosinos llegan después de conseguir su primera victoria del Apertura 2026, mientras Guadalajara busca sostenerse dentro de los primeros lugares y recuperar el triunfo después de repartir puntos en Pachuca.
El encuentro corresponde a la jornada 7 y puede resultar importante para las aspiraciones de ambos. San Luis pretende darle continuidad al 3-1 conseguido frente a Monterrey para comenzar a escalar posiciones, mientras el equipo de Gabriel Milito suma 11 unidades y tiene la oportunidad de mantenerse dentro del grupo que persigue la parte alta de la clasificación.