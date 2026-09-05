San Luis vs Chivas en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes San Luis vs Chivas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han tenido una tendencia favorable para Guadalajara. Chivas ganó tres de los últimos cinco encuentros, aunque Atlético de San Luis consiguió imponerse en los otros dos.

El antecedente más reciente corresponde al Clausura 2026, cuando Guadalajara salió de San Luis con un triunfo 3-2. Un torneo antes, en el Apertura 2025, el Rebaño también se impuso en un partido de siete goles que terminó 4-3.

San Luis había conseguido previamente dos victorias consecutivas: 3-1 como local en el Clausura 2025 y 1-0 en Guadalajara durante el Apertura 2024. Antes de esos resultados, Chivas había ganado 2-0 en territorio potosino durante el Clausura 2024.

Desde el regreso de San Luis a la Liga MX y a partir del Apertura 2019, los clubes se han enfrentado con un balance cerrado. Chivas suma seis triunfos, tres empates y cinco derrotas, además de 24 goles marcados contra el conjunto potosino.